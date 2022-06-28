影／潘杰賢收購蘋果 經民連：合夥人與大陸黨政軍密切

經濟民主連合今天召開記者會表示，根據6月22日中央社報導，台灣蘋果日報工會對會員發信表示，已經參與新東家說明會，新東家為潘杰賢百分之百持有的「新海環球有限公司」，無中資介入，預計9月初接手。

該公司登記資本額只有3萬元新台幣，顯然需要另行籌資。經濟民主連合調查發現，潘杰賢歷來的事業，無論是約會網站Paktor的融資、收購17直播平台或買下台灣區塊鏈公司Dapp Pocktet，其資金籌措主導者均指向同一人，即潘杰賢名下的「龍丞資本（Turn Capital）」上海合夥人張鐘予。更令人驚訝的是，張鐘予不只在大陸AI投資圈大名鼎鼎，其擔任合夥人的大陸私募基金「領中資本（Lantern Capital）」更與大陸黨政軍關係密切，經民連要求主管機關駁回此一投資案。