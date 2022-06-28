影／身障防疫服務漏洞 民眾黨呼籲改善無障礙防疫體系

新冠疫情延燒2年多，台灣防疫措施仍缺乏健全的無障礙服務，身心障礙者接連面臨自我快篩、確診回報、視訊診療、數位平台操作、1922通話等困難，整個流程充斥不友善，民眾黨立院黨團立法委員高虹安，今天邀請中華民國聽障人協會理事長黃丞功、中華民國聲暉聯合會秘書長江以文、台灣身心障礙者自立生活聯盟秘書長莊棋銘、台灣障礙者權益促進會副秘書長劉于濟、財團法人赤子心教育基金會專案負責人徐靜慧召開記者會，呼籲政府即時針對各障別的不同需求，改善無障礙友善的防疫體系。

立委高虹安表示，指揮中心推出種種「即興式的防疫措施」，導致先後發生PCR量能不足、法傳系統跟不上確診數、地方關懷中心忙翻和視訊看診等亂象，這些「落後部署」造成的缺失，對一般民眾造成諸多不便，對身心障礙者而言更加不友善。