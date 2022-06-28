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賴清德腰椎手術只休一天今露面 呼籲大眾注意姿勢正確

聯合報／ 記者丘采薇／台北即時報導
副總統賴清德日前腰椎開刀，今天早上他首度出席公開活動演講。記者葉信菉／攝影
副總統賴清德日前腰椎開刀，今天早上他首度出席公開活動演講。記者葉信菉／攝影

副總統賴清德腰椎開刀，昨天出院。今天早上他出席台北東南扶輪社例會演講，會前他接受媒體訪問時表示，感謝北榮團隊照顧，也非常感謝社會大眾關心，敬請大家在生活、工作上，注意正確的姿勢，常保身體健康。

被問到去年公投宣講期間是否已經有腰部不適而吃止痛藥？賴清德說，之前不舒服應該是肌肉，這次是椎間盤突出，程度上還是有不同。

另有媒體問賴，是否有跟前副總統陳建仁談過入黨議題，賴清德則沒有回應。

賴清德只休息一天就全面開工，除早上活動，今天下午將出席總統府發言人Kolas Yotaka新書「愛是一條線」發表會。

賴清德前天因急性下背疼痛就診，經檢查發現為左側腰椎第五節、薦椎第一節椎間盤突出併神經根壓迫，前天下午在台北榮總由脊椎手術團隊施行腰椎顯微手術，昨天下午出院。

總統府發言人張惇涵昨天表示，賴清德經北榮醫療團隊的完整檢查，手術後恢復狀況良好，已於昨天下午出院。賴清德感謝各界的關心與打氣，並會在最短時間內返回工作崗位打拚。蔡英文總統也感謝北榮團隊對賴的照顧，希望賴清德保重身體，康復後繼續為國家一起努力。

副總統賴清德日前腰椎開刀，今天早上他首度出席公開活動演講。記者葉信菉／攝影
副總統賴清德日前腰椎開刀，今天早上他首度出席公開活動演講。記者葉信菉／攝影

賴清德 總統府發言人 手術

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