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高虹安：政府應加強無障礙友善防疫體系

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
民眾黨立委高虹安（中）表示，政府應加強無障礙友善防疫體系。圖／民眾黨團提供
民眾黨立委高虹安（中）表示，政府應加強無障礙友善防疫體系。圖／民眾黨團提供

新冠疫情延燒2年多，蔡政府防疫措施仍缺乏健全的無障礙服務，身心障礙者接連面臨自我快篩、確診回報、視訊診療、數位平台操作、1922通話等困難，整個流程充斥不友善。民眾黨立委高虹安今天邀請相關民團，一同呼籲政府即時針對各障別的不同需求，精進無障礙友善的防疫體系。

高虹安表示，指揮中心推出種種「即興式的防疫措施」，導致先後發生PCR量能不足、法傳系統跟不上確診數、地方關懷中心忙翻和視訊看診等亂象，這些「落後部署」造成的缺失，對一般民眾造成諸多不便，對身心障礙者而言更加不友善。

高虹安指出，視障者無法順利視訊看診，「健康益友APP」也沒有通用設計版本，聽障者因手語翻譯員無法同時參與，難以正確理解醫師診斷內容，更別提沒有考慮到精障者需求。

高虹安說，即使完成診療，醫院端法傳系統沒有「身心障礙」的註記選項，指揮中心簡訊要求填寫自主回報系統時，同樣沒有「身心障礙」的勾選選項，導致地方關懷中心無法針對特殊需求改變聯繫方式。另外，學校停課時，一般學生可採視訊替代實體課程，卻忽略特教生教育需求，形同犧牲了特教生的受教權。

高虹安表示，指揮中心應針對目前防疫措施，盡速改善對身心障礙者不友善之處，衛福部社會及家庭署必須盤點不同身心障礙障別的需求，協助指揮中心務實建立不同需求的通用服務，確保所有身心障礙者充分享有人權及基本健康權，展現對身心障礙者固有尊嚴的尊重。

民眾黨團呼籲，身心障礙權益要照顧、防疫也要無障礙服務，期盼政府同理身心障礙者的防疫困境，補上相關防疫服務的漏洞，並藉由此次推動無障礙暨通用設計的經驗，在面對未來其他不可預期的流行疾病或緊急危難時，得以第一時間建置身心障礙者友善的服務體系。

高虹安 通用設計 民眾黨

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