台美貿易倡議首次會議 經貿辦：價值目標一致

台美雙方於6月1日宣佈啟動台美21世紀貿易倡議後，雙方相隔不到一個月時間，在美東時間27日早上於華府美國貿易代表辨公室就本案舉行首次會議。此次會議最主要的目的是由雙方貿易首長共同聽取台美雙方對本案具有關係的人士及圑體對深化台美經貿關係的意見，並進行意見交換。

我方與會者為行政院政務委員鄧振中（以視訊參與）及駐美蕭大使美琴，美方係由副貿易代表畢昂奇(Sarah Bianchi) 大使率相關官員與會。雙方均認同此次溝通效果非常良好，對推動下一階段工作十分有幫助。

經貿辦表示，會中，台美雙方各相關團體闡述對未來台美經貿架構內容的看法，並與雙邊官員交換意見，充分展現台美雙方重視透明化及公民參與，體現民主價值。雙方相關團體亦期盼，本倡議的目標，能夠早日達成。

經貿辦表示，在國內各相關單位努力下，近年來為準備參與CPTPP及其他國際經貿組織的過程中，我國對國際經貿情勢及國際貿易規範的發展均有縝密的掌握，此次會中亦藉以充分向美政府及與會人士表達我國對台美藉由貿易協定深化雙邊關係的期盼與立場。

經貿辦表示，目前美方仍在公眾意見徵詢階段，惟本次會議雙方皆肯定台美目標一致，價值一致，未來將基於今日討論之基礎上繼續前進，雙方也都期望，能在最短時間內啟動下一階段工作。