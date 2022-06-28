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影／台美會後 蕭美琴：盼7月後正式啟動貿易協定談判

聯合報／ 記者張文馨／華盛頓即時報導
駐美代表蕭美琴。華盛頓記者張文馨／攝影
駐美代表蕭美琴。華盛頓記者張文馨／攝影

駐美代表蕭美琴27日下午談及稍早參與的台美21世紀貿易倡議首場會議時表示，對話非常具建設性，台灣除了政府代表，也有民間的利害關係人與會，表達台灣在經貿發展的需求；依據美方法定流程，7月初後進入下一階段，期待雙方能正式啟動貿易協定的談判。

台美21世紀貿易倡議首場會議在美國在台協會（AIT）及駐美國台北經濟文化代表處（TCERO）共同主持下展開，美國副貿易代表畢昂奇（Sarah Bianchi）和台灣行政院政務委員鄧振中主談；因染疫在墨西哥隔離的鄧振中透過視訊與會，蕭美琴出席實體會議。

蕭美琴表示，這場會議進行約4個多小時，對話非常廣泛；美方法定流程目前還在廣徵公共評論，聽取各利害相關人的意見，會進行到7月初，之後會展開下一步流程，期待雙方能正式啟動貿易協定的談判。

至於美國貿易代表署（USTR）在新聞稿稱鄧振中和畢昂奇將在近期內舉行更多對話，蕭美琴表示，這部分還要與美洽商；鄧振中雖然確診但看起來精神狀況不錯，積極參與今日對話，在符合美墨等旅行規範後，再確認鄧振中能否實地走訪華府一趟。

被問到參與對話的台灣民間「利害關係人」，蕭美琴表示，不便透露，僅強調，在台美對話過程中，不只有政府官方的聲音還有業界的意見，讓美方進一步了解台灣發展經貿過程中的需求。

另外，蕭美琴表示，感謝部分關切台灣貿易議題的聯邦參議員在休會期間，還透過視訊參與圓桌會議，表達支持台美21世紀貿易倡議的立場。

蕭美琴 美國在台協會 行政院

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