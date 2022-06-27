台灣性平3個亞洲第一 蘇貞昌：續朝「人權立國」邁進

行政院長蘇貞昌今主持「性別平等會第26次委員會議」時表示，政府持續打造性別平等的友善生養環境，今年投入經費已達834億元，不僅提高育嬰留停津貼、擴大不孕症補助等措施，另為減輕婚育家庭負擔，7月1日也將開始受理申請「300億元中央擴大租金補貼專案」，並按生育人數提高補貼金額，意即「生越多，領越多」。

此外，為持續完善性別暴力防制，行政院會今年3月通過「性暴力防制四法」，「跟蹤騷擾防制法」也於6月上路。蘇貞昌表示，台灣在性別平權締造3個「亞洲第一」的亮眼成績，期許各部會汲取各國性別平等政策及經驗，與國際人權體系接軌、精益求精，讓台灣朝「人權立國」的目標邁進。

蘇貞昌致詞時指出，今日是本屆最後一次委員會議，感謝各委員這2年來從各方面團結努力，協助政府在就業、教育、衛生福利及公共參與等面向，促進性別平等，讓台灣在性別平等的道路上大步前進。

蘇貞昌表示，這2年來在委員們積極提案，行政院各部會通力合作下，共同完成多項重大工作。其中，在打造友善生養環境方面，政府也在這方面盡最大努力，投入經費大幅成長，近2年就增加300多億元，今年更達834億元，較他上任前，增加600多億元。

蘇貞昌表示，政府於去年4月底的性別平等會議上，提出多項措施，並於7月1日正式上路，包括育嬰留停津貼從6成薪提高至8成薪、增加產檢補助次數及項目，以及擴大不孕症補助等，其中不孕症補助迄今已通過申請4萬件，已核發補助2.5萬件，有近1800對夫妻順利誕生超過2000名新生兒。

蘇貞昌表示，政府從各方面為婚育家庭減輕負擔，7月1日開始受理申請的「300億元中央擴大租金補貼專案」，他上任前每年補貼戶數為6萬戶，去年已加倍到12萬戶，今年再增加到50萬戶，補貼預算從57億元提高至300億元。

此外，政府也特別為新婚家庭及育有未成年子女的家庭給予加碼補助，結婚2年的新婚家庭，提高補貼金額到1.3倍；育有未成年子女家庭，則按生育人數提高補貼金額，育有1人提高至1.4倍、2人1.6倍、3人1.8倍，生越多，領越多。

蘇貞昌強調，行政院性別平等處5月甫完成的民調顯示，84.7%民眾同意「國家跟你一起養」政策有助國人安心生養，而此皆須感謝各委員貢獻心力，讓政府政策更貼近民意。

在完善性別暴力防制方面，蘇貞昌表示，今年3月行政院會通過「性暴力防制四法」，包括「刑法」、「性侵害犯罪防治法」、「兒童及少年性剝削防制條例」及「犯罪被害人保護法」，而「跟蹤騷擾防制法」也於本月上路，政府會持續盤整研議修訂相關法案，用更綿密的保護網絡，保障國人不受性別暴力威脅。

蘇貞昌強調，政府也會與時俱進修正性別平等政策綱領，納入各項國際公約精神，並完成「消除對婦女一切形式歧視公約」（CEDAW）第4次國家報告，確保台灣在各方面皆能落實性別平權。

蘇貞昌在聽取性平處「110年推動性別平等國際交流成果」報告後表示，近年台灣因堅持自由、民主及人權的普世價值，故備受世界肯定，英國「經濟學人智庫」於今年2月公布「民主指數報告」，台灣被評為亞洲第1；無國界記者組織於上月公布「世界新聞自由指數報告」，台灣也在亞洲名列前茅。

蘇貞昌指出，在性別平權方面，台灣更締造3個「亞洲第一」的亮眼成績，包括台灣是亞洲第一個同婚合法化國家；台灣國會女性立委比例為亞洲第一；依聯合國2019年性別不平等指數（GII）計算，台灣性別平等排名亦為亞洲第一。這些成果不但讓世界更能看到台灣、認識台灣，也讓我國與許多理念、價值相近的國家，雙方合作關係大有進展。

蘇貞昌提到，台灣去年在推動性別平等的國際交流方面大有斬獲，主辦、參與相關國際計畫和活動場次，從2020年的29項加倍成長到去年的65項，包含在亞太經濟合作會議（APEC）、臺歐盟框架下的各項性別平等計畫，以及推動台美女性創業學院等多元活動。

蘇貞昌表示，今年我國持續辦理多項重要的國際交流活動，例如他於上月主持「全球合作暨訓練架構（GCTF）終止性別暴力國際研討會」的開幕式，計有13個駐台大使、代表到場，實體及線上共有近500位各國官員與專家學者一同與會；下半年也將召開「台歐盟人權諮商會議」，這些國際會議及活動皆促使台灣有更多機會與各國對話，開展更綿密的合作與交流。

蘇貞昌請各部會持續參考性平委員所提建議與指教，並透過主辦及參與國際會議及活動，讓台灣更被世界認識，同時也汲取各國性別平等政策及經驗，與國際人權體系接軌、與時俱進、精益求精，以完善相關人權保障與制度，讓台灣朝「人權立國」目標更加邁進。