陸打壓我友邦代表團台成員 外交部：北京顯露惡劣本質

對於外媒報導指中國大陸打壓我國人員出席今年「聯合國海洋大會」，吐瓦魯外長決定取消出席大會以示抗議，我外交部強烈譴責中方，並指中方任意施壓會員國的行為，再次顯露其惡劣本質。

紐西蘭國家廣播電台報導，聯合國海洋會議27日在葡萄牙開幕，與會的太平洋島國吐瓦魯代表團名單中包括三名台灣人，中國大陸質疑並封殺這三人的與會資格，吐瓦魯外交部長柯飛（Simon Kofe）因而在開幕式上離席抗議。

外交部副發言人崔靜麟今回覆媒體表示，對於中國無理濫用其在全權證書委員會的職權，要脅我國友邦吐瓦魯修改代表團名單，外交部予以強烈譴責。

崔靜麟指出，聯合國各會員國代表團的組成一向由各會員國決定，聯合國全權證書委員會成員對於各會員國代表團的組成無從置喙；外交部強調，中國任意施壓會員國的行為，只是再次顯露了其惡劣本質，我國政府將續與友邦及理念相近國家合作，共同反制中國在聯合國不斷擴張的惡意影響。

崔靜麟說，對於吐瓦魯政府協助我國推動國際參與，柯飛無懼中國濫權霸凌，堅定情義相挺台灣，外交部表達由衷謝忱。

今年「聯合國海洋大會」於6月27日至7月1日在葡萄牙里斯本舉行，會議聚焦討論海洋汙染、海洋保育養護及確保海洋資源永續利用等實質議題。