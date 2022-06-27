行政院人權及轉型正義處揭牌 續推轉型正義

行政院人權及轉型正義處於今上午舉行揭牌儀式，行政院秘書長李孟諺表示，台灣的人權及轉型正義工程，將在行政院層級統籌、推動，並在人權處與各部會的協力下，開展新的階段。期許人權處作為我國人權及轉型正義事務研議、推動的最高行政單位，未來應整合各部會，就國家人權及轉型正義的政策及推動工作，發揮跨部會、跨公約的協調整合效果。

李孟諺指出，國際人權組織「自由之家」今年公布的「2022年全球自由度調查報告」，台灣排名亞洲第2，持續名列「自由」國家。即使台灣人權已持續朝正向發展，在世界各國也獲得良好評價，仍有許多工作尚待精進，包括移工權利、性別平權、同婚合法化後續等議題。期勉人權處成立後，未來跨部會同心協力，讓台灣成為更美好的國家。

行政院發言人羅秉成表示，目前9大核心人權公約，已有6部具國內法效力，對於已國內法化的6部公約，行政院雖已成立對應的任務編組，督導各機關推動人權保障相關工作，惟為加強各任務編組間橫向協調聯繫及統合督導的功能。

羅秉成說，因此，首部國家人權行動計畫，將行政院增設人權處列為重要行動之一，希望藉此提升政府對人權政策的整體擘劃及施政統合功能。此外，國家人權行動計畫中有關研議制定綜合性平等法、人權指標、人權預算、人權影響評估機制的統合規畫等事宜，為人權處未來重要推動工作項目。

對於轉型正義業務，羅秉成表示，過去台灣歷經幾十年威權統治造成的傷害以及累積的不義，對社會傷害甚深，解嚴後多年才在蔡英文總統任內落實轉型正義相關作為，包括推動「促進轉型正義條例」立法，到成立促進轉型正義委員會，在在都顯示政府對轉型正義工作的重視。

羅秉成說，在促轉會提交任務總結報告，依法結束任務後，由法務部、內政部、文化部、衛福部、教育部及國發會等6個部會承接落實，同時由行政院長蘇貞昌親自擔任「推動轉型正義會報」召集人，並由人權處擔任會報幕僚，統籌整合跨部會議題，持續推動臺灣轉型正義工程邁向新的里程碑。

羅秉成說，人權處的揭牌意味著新挑戰正要開始，落實人權及轉型正義是政府的重要責任，也是長遠的民主工程，蔡總統和蘇院長都願意承擔這個歷史任務。期勉未來人權處和各部會共同攜手，讓人權與轉型正義在既有基礎上持續推進，不但要做得更多，還要做得更好。