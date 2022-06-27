台灣、宏都拉斯派新大使 外交部：正常輪調邦誼友好

宏都拉斯駐台大使寶蒂絲妲近期離任，新任駐台大使布羅德（Harold Burgos）今上午抵台履新，而我國將由現駐葡萄牙代表張俊菲調任駐宏都拉斯大使；對於兩國近期人事調動，外交部表示，屬正常輪調，台宏邦誼友好。

宏都拉斯去年底舉行總統大選，時任自由重建黨總統候選人卡斯楚（Xiomara Castro）在選前曾說，當選後將與中國大陸建交，與台灣斷交。雖然卡斯楚當選後，其政府表示，將與台灣維持邦交，但台宏關係持續受關注，兩國新使調動，也引起注意。

針對台宏新使調動與雙邊關係，外交部副發言人崔靜麟今回覆媒體表示，相關人事案經行政院核定，外交部於今年5月25日發布現任駐葡萄牙代表張俊菲調任駐宏都拉斯共和國大使、原駐宏都拉斯共和國大使溫曜禎調任駐巴西代表，本案人員啟、抵任程期均經協調後決定。

崔靜麟指出，我國與宏都拉斯邦誼友好，各項雙邊合作計畫進行順暢；兩國近期新使調動均屬各自內部正常輪調。

崔靜麟表示，宏國新任駐台大使布羅德（Harold Burgos）甫於27日上午抵台履新，目前刻依我國入境防疫規定，進行隔離檢疫；另我國新任駐宏國大使張俊菲也預將於近期抵宏履新。

崔靜麟說明，布羅德曾是台灣獎學金生，畢業於國立政治大學，並曾在宏都拉斯駐台大使館擔任文化專員，返國後曾在民間企業擔任要職；布羅德學經歷俱優，對台灣政經及社會發展均有相當的認識與瞭解。

外交部長吳釗燮本月14日代表我國政府頒贈「大綬景星勳章」予即將離任的宏都拉斯駐台大使寶蒂絲妲（Eny Yamileth Bautista Guevara），表彰寶蒂絲妲駐台期間對深化台宏兩國邦誼的努力與卓越貢獻。