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呂家愷譏沒提告知站不住腳 卓冠廷酸：理解侯家軍無奈

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
國民黨參選人呂家愷說，卓冠廷一度放話要提告卻沒動作，認為不敢提告主因是知道自己立場站不住腳。圖／呂家愷提供
國民黨參選人呂家愷說，卓冠廷一度放話要提告卻沒動作，認為不敢提告主因是知道自己立場站不住腳。圖／呂家愷提供

新北中和2歲童恩恩案延燒，民眾黨議員參選人陳世軒昨日控告民進黨參選人卓冠廷涉嫌教唆洩密，國民黨參選人呂家愷今則直指，卓冠廷一度放話要提告卻沒動作，認為不敢提告主因是知道自己立場站不住腳，並呼籲卓盡早「自首」。

卓冠廷對此反酸，「理解呂身為侯家軍的無奈，只能關心我，不能追查恩恩案，真是辛苦了。」

呂家愷認為，要不是特定綠營人士將恩恩案作為政治操作工具，逼得第一線防疫人員焦頭爛額，怎麼會有基層人員試圖用提供錄音的方式還原，卓冠廷卻上遍各大政論節目賣友求榮，不管是誰都會感到義憤填膺。

呂家愷說，若卓冠廷在4月就取得音檔，卻對恩恩爸懇求真相的心聲置之不理，寧用擠牙膏的方式攻擊市府；卓冠廷也曾批市府走司法程序是蓋牌，對比現在遲遲不敢提告的窘境，就是害怕打臉當初的自己。

呂家愷強調，自己早就提醒過對方不要玩火自焚，做錯了本該就該道歉，呼籲卓冠廷應該要像他的高中同學一樣「自首」認錯，至少還有減刑的空間。

卓冠廷則反酸，理解呂身為侯家軍的無奈，不能追查恩恩案。圖／卓冠廷提供
卓冠廷則反酸，理解呂身為侯家軍的無奈，不能追查恩恩案。圖／卓冠廷提供

卓冠廷 呂家愷 自首

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