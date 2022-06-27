恩恩事件後民調下滑 侯友宜：尊重 努力做更好

恩恩事件後近日陸續有相關民調出爐，並都顯示有所下滑或不滿意，新北市長侯友宜表示，他面對所有事情一定認真努力做好，率領團隊做到位，除尊重民調結果，也會在過程中了解哪些可以做更好。

恩恩事件發燒多日，最新民調結果顯示，有六成民眾認為事發主因是延誤就醫，有四成民眾不滿侯友宜的處理態度，另外在政治信任上也降低。

侯友宜表示，面對市民擔心事情，團隊要全力做好每件事，面對新北的大小事，他會全力以赴，做好每件大家所關心的事情，一定會用心認真、努力做好。

有民進黨立委認為，侯友宜應該面對才能止血，否則民調還會再下滑。侯友宜回應，現在自己是新北市長，在疫情跟市政兩方面工作上，要率領團隊做到位。