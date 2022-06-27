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恩恩事件後民調下滑 侯友宜：尊重 努力做更好

聯合報／ 記者李成蔭／新北即時報導
新北市長侯友宜今早到永和頂溪國小與師生體驗智慧教室教學，還與學生一同問答。記者李成蔭／攝影
新北市長侯友宜今早到永和頂溪國小與師生體驗智慧教室教學，還與學生一同問答。記者李成蔭／攝影

恩恩事件後近日陸續有相關民調出爐，並都顯示有所下滑或不滿意，新北市長侯友宜表示，他面對所有事情一定認真努力做好，率領團隊做到位，除尊重民調結果，也會在過程中了解哪些可以做更好。

恩恩事件發燒多日，最新民調結果顯示，有六成民眾認為事發主因是延誤就醫，有四成民眾不滿侯友宜的處理態度，另外在政治信任上也降低。

侯友宜表示，面對市民擔心事情，團隊要全力做好每件事，面對新北的大小事，他會全力以赴，做好每件大家所關心的事情，一定會用心認真、努力做好。

有民進黨立委認為，侯友宜應該面對才能止血，否則民調還會再下滑。侯友宜回應，現在自己是新北市長，在疫情跟市政兩方面工作上，要率領團隊做到位。

另外，美麗島電子報民調顯示，侯友宜滿意度仍為第一名，但比起四月還是有下滑。侯友宜表示，他都尊重民調，也期待過程中都好好用心了解還有哪些可做的更好，就更加把勁把事情做好。

新北市長侯友宜今早到永和頂溪國小與師生體驗智慧教室教學，並接受媒體聯訪。記者李成蔭／攝影
新北市長侯友宜今早到永和頂溪國小與師生體驗智慧教室教學，並接受媒體聯訪。記者李成蔭／攝影

新北市長 侯友宜 民調

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