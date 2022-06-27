【專家之眼】民進黨反對的多半是好政策

民進黨政府下的陸委會最近針對台北市長柯文哲提出的金廈大橋倡議發動全面攻擊，抨擊那是「白癡」 與「荒謬」。未料，陸委會的砲火也打到自家人，因為蔡英文總統、前副總統陳建仁都支持過金廈大橋，甚至還加碼主張建金廈捷運。

蔡英文2011年擔任民進黨主席時極力反對兩岸簽訂「經濟合作架構協議」(ECFA)，批評那是中國大陸的「糖衣毒藥」。執政六年以來，不論中國大陸如何限制我國農漁產品，蔡英文政府就是緊咬ECFA的奶嘴不放。由此可見，民進黨曾經高調反對的ECFA的確是一個好政策。

民進黨2016年上台前大力批評國民黨政府的兩岸政策是「親中政策」，執政以後全力推動「聯美反中」政策。六年下來，中國除了挖我國外交牆角之外，更用軍機與軍艦脅迫台灣，讓台灣人民活在恐懼之下。兩岸緊張情勢的升高，也讓美國不斷對我國施壓，要求蔡政府盡快恢復徵兵制與強化後備軍人的動員能力與戰力。

民進黨反對國民黨主張和平、共創雙贏的兩岸政策，還不斷透過「去中國化」、「新兩國論」與「主權對等論」刺激中國大陸，挑起兩岸人民矛盾。未來，台灣人民應該在選舉中知所選擇。

民進黨反對的政策多半是好政策。反之，民進黨主張或支持的政策則多半是壞政策。面對新冠肺炎疫情來勢洶洶，蔡英文政府主張「超前部署」，壟斷所有防疫資源，結果卻是造成口罩之亂、疫苗危機、快篩之亂層出不窮。

美國時代雜誌（Time)在封面故事中取笑我國是最會吹牛的防疫國家。彭博新聞社則報導台灣是全球染疫死亡速度第二快的國家。由此看來，民進黨政府高唱入雲的「超前部署」最後竟然演變成「超後部署」或「超淺部署」，甚至成為全世界的笑柄。

同樣地，蔡英文政府2016年上台之後，高舉「無核家園」大旗，立意全面廢止核電，但既無周全計畫，也沒有配套措施，結果自然是斷電、停電、缺電周而復始地在台灣發生。

最近，美國在台商會發表報告，警告蔡英文政府若無法解決台灣缺電的問題，包括美國在內的廠商將被迫出走。顯然，民進黨大力支持的「無核家園」政策不僅行不通，主張廢核「用愛發電」的民進黨人士終於自嚐苦果。

民進黨大力主張「超前部署」，壟斷防疫資源，人民苦不堪言，蔡英文政府卻縱容主事者官商勾結、圖利親友，正是「一人得道，雞犬升天」，足以證明「權力使人腐化，絕對的權力使人絕對地腐化」。

加上蔡英文府院黨軍情權力一把抓，又欠缺監督機制，腐化的程度更是史所未見。由於民進黨政府現在已是一個集體犯罪結構，因此選民在即將到來的九合一選舉中應該審慎地投下他們神聖的選票。

綜上所述，民進黨反對的政策多半是好政策，而民進黨支持的政策多半是壞政策。當然，一個嚴重腐化的政黨所提名的候選人一旦當選，也很難出污泥而不染。