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蔡政府漲電價 張善政批民進黨能源政策帶向災難

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導
國民黨桃園市長參選人張善政（中）充當肉粽伯送肉粽氣氛熱烈。記者曾增勳／攝影
國民黨桃園市長參選人張善政（中）充當肉粽伯送肉粽氣氛熱烈。記者曾增勳／攝影

國民黨桃園市長參選人張善政今天晚上出席楊梅區有愛最美弱勢關懷暨老人婦女福利宣導活動，針對媒體問到蔡政府調漲電價？張善政批評，「民進黨政府的能源政策會把台灣帶向災難」，現在這件事情一步一步發生，大家等著看吧。

張善政由前立委廖正井、市議員周玉琴、涂權吉和議會無黨聯盟總召李家興等楊梅議員全員到齊相挺陪同，參加楊梅永青協會舉辦有愛最美弱勢關懷暨老人婦女福利宣導活動，張臨時充當「肉粽伯」分送肉粽受到歡迎，並與社區重披婚紗女性合影，高喊「加油」「凍蒜」，受到鄉親鼓舞，張善政與民同樂心情高興。

針對媒體訪問邱奕勝出手借到桃園巨蛋體育館召開國民黨全代會選舉造勢，黨內解讀「歸隊」？張善政表示，邱奕勝從沒有脫隊，何來歸隊說法。媒體再問為何常常走訪楊梅？張表示，他勤走各地基層，每個地方走好幾次，碰巧多次來楊梅，他很喜歡楊梅，來楊梅接觸土地、農業機會，讓他感到很親切。

針對媒體聞到蔡政府調漲電價看法？張善政表示，他與韓國瑜搭檔選總統、副總統時說過千百遍，民進黨政府的能源政策會把台灣帶向災難，現在這件事情一步一步發生，大家等著看吧。

媒體又問到行政院蘇貞昌指台灣發電成本因疫情、戰爭翻倍成長說法。張善政不屑表示，「蘇貞昌講的話，我從來不去聽」。

國民黨桃園市長參選人張善政（左四）受地方高喊「加油」「凍蒜」相挺。記者曾增勳／攝影
國民黨桃園市長參選人張善政（左四）受地方高喊「加油」「凍蒜」相挺。記者曾增勳／攝影
國民黨桃園市長參選人張善政（中）參加楊梅活動，議員全員到齊相挺氣氛熱烈。記者曾增勳／攝影
國民黨桃園市長參選人張善政（中）參加楊梅活動，議員全員到齊相挺氣氛熱烈。記者曾增勳／攝影

張善政 電價 民進黨 蘇貞昌 行政院 國民黨 韓國瑜

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