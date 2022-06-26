願望實現！ 「抗癌小天使」潘盈希到總統官邸認識蔡想想

今年5歲的「抗癌小天使」潘盈希，今年許下三個願望，其中一個是找蔡英文總統的貓蔡想想。蔡總統今天在臉書上透露，她邀請潘盈希一家人到官邸，她也介紹了其他毛小孩，包括另一隻貓阿才，還有樂樂、Bella、Bunny和Maru等四隻狗。

蔡總統說，雖然害羞的阿才一直躲起來，不太給面子，不過，看到人就很興奮的樂樂，倒是跟潘盈希姊妹倆玩丟接球玩得滿開心，「不只盈希勇敢接受治療，盈希的爸爸媽媽也很努力照顧孩子，並把這分經驗分享給社會，幫助更多人，真的很令人敬佩。」

蔡總統也說，感謝桃園市長鄭文燦及立委鄭運鵬，先前協助潘盈希盡速解決確診通報等行政問題，讓潘獲得妥善的治療照顧；相信大家都為潘盈希一家人的努力而感動，「希望盈希能繼續加油，盡情享受創作的快樂。」