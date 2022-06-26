民進黨桃黨部世代交替 鄭文燦：小智辭職參選無縫接軌
民進黨桃園市黨部今天下午舉辦第3、4屆黨職人員交接就職典禮，桃園市長鄭文燦表示，新竹市長林智堅即將辭職參選就定位，將帶領議員團隊打好選戰，他會用政績輔選，讓桃園市政治理無縫接軌，再創黃金10年。
民進黨桃園市黨部在楊梅區舉辦第3、4屆黨職人員交接就職，鄭文燦監交新任黨部執行委員就職、市議員呂林小鳳監交黨部評議委員就職，新任市黨部主委張丞儀（確診未出席與會）、新任市黨部評委召集人林建宗上任。
鄭文燦表示，新任黨部主委張丞儀是年輕一代，議員候選人變年輕，黨部執、評委也都變年輕，鼓勵年一代上任承擔更大責任，世代交替也是這次桃園選舉的特色。
針對林智堅參選，鄭表示，選對會考量民調徵召林智堅參選（桃園市長），徵召前三黨候選人民調，小智市長（林智堅）贏張善政（國民黨市長參選人）6.8%，竹市、桃園市只是規模、複雜度不一樣，城市治理DNA很像，他會用政績輔選，相信市政治理可以無縫接軌，桃園會有下一個黃金10年。
鄭表示，林智堅即將安排新竹市長交棒，他會大大方方辭職參選，林的妻子是雲林旅桃鄉親，娘家在桃園，將以「桃園女婿」回桃園服務，帶領議員團隊打好選戰，鄭運鵬、鄭寶清、彭紹瑾、黃適卓會以黨的傳統「相讓相牽成（台語）」、互相疼惜成就團隊勝利，選對會、中執會用最好方式產生桃園候選人，他有信心「燦哥市長、下一個小智市長沒有違和感」，贏得勝利。
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