賴清德椎間盤突出動刀 北榮院長：預計明天可出院

副總統賴清德受傷接受手術，北榮院長陳威明下午證實此事，並表示賴清德預計傍晚可以下床，明天可以出院。

總統府發言人發言人張惇涵今天表示，賴清德因急性下背疼痛就診，經檢查發現為左側腰椎第五節／薦椎第一節椎間盤突出併神經根壓迫，今天下午一點半於台北榮民總醫院由脊椎手術團隊施行腰椎顯微手術，手術非常順利。

對於手術情況，陳威明表示，北榮團隊由醫院最好的脊椎團隊以顯微手術的方式處理，手術一時半開始、二時半結束。由於是簡單的手術，只是把壓迫的部分拿掉，因此預計明天即可出院。

不過對於賴清德出院後休養時間需要多久，陳威明則表示，每個人的休養時間不同，但賴清德身體狀況很好，且微創傷口小，出院後都能正常活動、很多事情都能做。