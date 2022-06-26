快訊

陸若對台動武 柯文哲：一定是直攻本島斬首戰術

賴清德椎間盤突出動刀 北榮院長：預計明天可出院

桃竹大雨特報！午後對流雲系旺盛 3縣市慎防大雷雨

聽新聞
test
0:00 / 0:00

民進黨新北市黨部執委、評委改選 共同默契選出25人

聯合報／ 記者張睿廷／新北即時報導
民進黨今日舉辦第七屆執行委員暨評議委員改選，並在大多數人的共識下產生16席執行委員、9席評議委員。示意圖／記者張睿廷攝影
民進黨今日舉辦第七屆執行委員暨評議委員改選，並在大多數人的共識下產生16席執行委員、9席評議委員。示意圖／記者張睿廷攝影

民進黨新北市黨部於今日舉辦第七屆執行委員暨評議委員改選。本屆執行委員應選16席，共計20人登記參選；評議委員應選9席，共計12人登記參選。民進黨新北市黨部主委何博文表示，黨內其實早有共識，今日選出的人遠都是大家有默契共同選出的，大部分派系都有人選入列。

今日一早就有許多黨籍民代、市黨代表踴躍前來投票，順利選出16席執委和9席評委，並順利推舉葉德盛為評委召集人，展現出民進黨團結的氛圍。

第七屆執行委員共16人，名單包括王立強（蘇系）、吳阿粉（正國會）、沈明耀、呂芳昌、呂學政、邱西城（蘇系）、林耿邦、林盈良、翁昭仁（正國會）、陳民哲（蘇）、陳惠民、張維倩（蘇系）、張樹根、鄭凱元（英系）、戴翎育（偏蘇）、蘇髙松。

第七屆評議委員共9人，名單為李福源、吳俞葶、余文文（新系）、林秋福、郭振鵬、陳建智、彭兆鵬（蘇系）、葉德盛（蘇系）、蘇益和。

選舉結果出爐之後，新任評議委員們共同推舉葉德盛評委擔任召集人。葉德盛表示，感謝各位評委的支持，他將全力監督、協助黨務，期盼大家一起為民主進步黨打拚。

主委何博文表示，其實黨內事先都已經協調過，投票前也有依照各方面意見來溝通，所以這次選舉結果是在非常和諧的的狀況下產生。

感謝大家共同體現黨內民主，新北市黨部會向全體市民及支持者負責，全體黨公職絕對會團結起來，為守護新北市，大家共同來為重返執政努力，汰換不適任的市政團隊。

民進黨 投票

延伸閱讀

民進黨宜蘭縣黨部選舉執評委 由簡松樹當選評委召集人

恩恩爸要求2局長下台 侯友宜：「司法調查完成 我也不例外」

影／恩恩案再燒 新北議會藍綠議員對槓吵成一團

新北稱受限法規不給恩恩爸音檔 遭翻紀錄嗆「打臉自己」

相關新聞

賴清德椎間盤突出受傷 今午至北榮手術1小時過程順利

副總統賴清德受傷接受手術，總統府發言人張惇涵今天表示，賴清德因急性下背疼痛就診，經檢查發現為左側腰椎第五節／薦椎第一節椎...

中共若對台動武 柯文哲：一定是直攻本島的斬首戰術

媒體報導，有熟悉兩岸事務的官員分析，中共若要對台動武，會先進攻金門。近日提出「金廈大橋」的台灣民眾黨主席柯文哲今天表示，...

陷內神通外鬼疑雲「下台負責」？ 吳秀梅：依規定辦理

食藥署如今陷快篩EUA風波之中，國民黨立法院黨團更爆料，有一廠商申請快篩EUA，被食藥署要求補件之後，就接到數家公關公司...

石斑魚借牌和品質是兩件事？ 陳吉仲恐怕打了產銷履歷一巴掌

中國大陸禁止台灣石斑魚輸入，理由是使用禁用藥物，兩個星期過去，除了對兩艘活魚運搬船業者開罰外，至今只會不斷跳針地說都是大陸的錯，農委會主委陳吉仲昨天甚至講出借牌跟品質安全是兩件事的荒謬言論，其實借牌與品質安全都指向同一件事，就是農委會力推的產銷履歷標章制度，牌的本質就等同於石斑魚的履歷標章，代表產品有更高的安全標準，如果這是兩件事，那產銷履歷制度乾脆直接廢了算了。

民進黨新北市黨部執委、評委改選 共同默契選出25人

民進黨新北市黨部於今日舉辦第七屆執行委員暨評議委員改選。本屆執行委員應選16席，共計20人登記參選；評議委員應選9席，共...

縣市長之戰女性選將上看20人 藍綠都有望打破過去紀錄

年底九合一選戰各政黨縣市長提名名單大致底定，與過去相較，女性縣市長提名人大幅翻升是最大特點。國民黨女性選將可能高達10人，民進黨也可能多達6人，都突破過去紀錄。首次投入選戰的民眾黨，如包括以無黨籍身分參選的台北市副市長黃珊珊，女性選將更可能超過一半。包括彰化縣、南投縣、嘉義市和花蓮縣，都可能上演藍綠雙方都由女將出戰的情況。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。