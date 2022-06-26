民進黨新北市黨部執委、評委改選 共同默契選出25人

民進黨新北市黨部於今日舉辦第七屆執行委員暨評議委員改選。本屆執行委員應選16席，共計20人登記參選；評議委員應選9席，共計12人登記參選。民進黨新北市黨部主委何博文表示，黨內其實早有共識，今日選出的人遠都是大家有默契共同選出的，大部分派系都有人選入列。

今日一早就有許多黨籍民代、市黨代表踴躍前來投票，順利選出16席執委和9席評委，並順利推舉葉德盛為評委召集人，展現出民進黨團結的氛圍。

第七屆執行委員共16人，名單包括王立強（蘇系）、吳阿粉（正國會）、沈明耀、呂芳昌、呂學政、邱西城（蘇系）、林耿邦、林盈良、翁昭仁（正國會）、陳民哲（蘇）、陳惠民、張維倩（蘇系）、張樹根、鄭凱元（英系）、戴翎育（偏蘇）、蘇髙松。

第七屆評議委員共9人，名單為李福源、吳俞葶、余文文（新系）、林秋福、郭振鵬、陳建智、彭兆鵬（蘇系）、葉德盛（蘇系）、蘇益和。

選舉結果出爐之後，新任評議委員們共同推舉葉德盛評委擔任召集人。葉德盛表示，感謝各位評委的支持，他將全力監督、協助黨務，期盼大家一起為民主進步黨打拚。

主委何博文表示，其實黨內事先都已經協調過，投票前也有依照各方面意見來溝通，所以這次選舉結果是在非常和諧的的狀況下產生。

感謝大家共同體現黨內民主，新北市黨部會向全體市民及支持者負責，全體黨公職絕對會團結起來，為守護新北市，大家共同來為重返執政努力，汰換不適任的市政團隊。