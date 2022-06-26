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陷內神通外鬼疑雲「下台負責」？ 吳秀梅：依規定辦理

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陷內神通外鬼疑雲「下台負責」？ 吳秀梅：依規定辦理

聯合報／ 記者鄒尚謙／台北即時報導
藍營連日要求吳秀梅下台以示台負責，吳秀梅則簡短回應，「我們依照規定辦理」。記者鄒尚謙／攝影
藍營連日要求吳秀梅下台以示台負責，吳秀梅則簡短回應，「我們依照規定辦理」。記者鄒尚謙／攝影

食藥署如今陷快篩EUA風波之中，國民黨立法院黨團更爆料，有一廠商申請快篩EUA，被食藥署要求補件之後，就接到數家公關公司前來連繫，表示快速取得EUA。質疑食藥署有「內神通外鬼」的嫌疑，圖利快篩掮客、快篩蟑螂。食藥署署長吳秀梅今日表示，政風處已介入調查，要靜候司法調查結果。

食藥署被質疑快篩EUA把關不力，國民黨立院黨團連日舉行記者會不斷砲轟，更要求吳秀梅下台負責，也高度質疑食藥署內部早已「內神通外鬼」，才讓這些公關公司取得內部申請EUA公司資料，成為共犯結構的快篩蟑螂。

吳秀梅今日出席「用藥安全路 藥師來照護園遊會」時受訪表示，因為國民黨有提及此事，因此也讓食藥署注意到這樣的情事，「目前我們政風處已經介入，司法也在調查，有違法行為都會重罰。」檢調比食藥署更了解其中情況。

至於是誰洩密的？最快何時會有調查結果？吳秀梅一律回應，「不知道，這個司法單位在調查。」媒體持續追問事怎麼流出去的？她則語帶慍氣，「就是要調查，一定會盡速辦理，你們應該要等司法調查，會盡快，有結果再跟民眾說明。」

同時，申請快篩EUA的廠商僅1成的比例可以通過，但1成中就有8家出問題，食藥署把關是否已經出了很大的問題？吳秀梅說，「EUA不是去看資本額有多少，或以前做什麼行業；審查重點不會去看這個，大家要把重點弄清楚。」重點是廠商提出來的快篩，「品質是否符合要求，本身的效能、安全、品質是否符合要求。」

媒體追問大鑫公司進口的富樂快篩上標有「Made in China」字樣，所以食藥署一直以來都知道不是美國製的？吳秀梅說，沒有，都是大鑫事後用標籤貼上去的；外包裝有簡體字部份，也更證明了是中國製不是嗎？

此外，藍營連日要求吳秀梅下台以示負責，吳秀梅則簡短回應，「我們依照規定辦理。」

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