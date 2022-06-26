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林敏霖向黃健庭面辭不受慰留 建議前主委顏文正接手

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
國民黨台中市黨部主委林敏霖（中）前天趕到高鐵站，向秘書長黃健庭當面再度請辭。圖／聯合報系照片
國民黨台中市黨部主委林敏霖（中）前天趕到高鐵站，向秘書長黃健庭當面再度請辭。圖／聯合報系照片

國民黨台中市黨部主委林敏霖今受訪指出，他前天趕到台中高鐵站，向黨中央秘書長黃健庭當面請辭，5月底已把手上工作逐步交接。林敏霖表示，最困難的是議員提名，已完成，國民黨中央核定後日可公告。至於接任主委的人選，他表示，向黨中央建議前主委顏文正。

林敏霖本月初向國民黨口頭提辭呈，這一路來，黨中央一再慰留；秘書長黃健庭前天到台中參加活動，林趕到高鐵站等候，當面向黃健庭請辭，黃健庭雖慰留，但林敏霖表示去意甚堅， 已完成最困難的階段任務。自他請辭後，也沒再到市黨部上班。

林敏霖說，他最近仍參加公開活動，不少人勸他等選舉後要辭再辭。林指出，國民黨籍的市長盧秀燕支持度高，他也有信心藍營（加無黨）議員席次可過半。另台中市年輕人想參選，也獲得初選機會，他表示，年底選舉「成功不必在我」但「一定有我」 只要各方有需要，會繼續輔選。

至次接任主委的人選，林敏霖也向黨中央建議，由前主委、現任組發會副主委的顏文正接任，駕輕就熟。不過他坦言，不在其位只能列舉由顏文正出任的優勢，但黨中央是否聽他的建議「沒有把握！」

國民台中市黨部目前正職領薪人員是個位數，擔任主委必須自籌經費，每月在100萬左右，林敏霖之前與原台中縣派系緊密，有地方有力人士挹注資源，度過國民黨艱難時刻，如黨中央空降主委，每月百萬的負擔，地方人士應該不會再負擔。

國民黨 黃健庭 台中市

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