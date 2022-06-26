影／稱總統變瘦 盧秀燕：閒聊時還說國防部長是帥哥

台中市長盧秀燕今天說，蔡英文總統昨天到台中國軍803總醫院慰問醫護，閒聊時說國防部長邱國正是帥哥，盧秀燕因很久沒看到總統，感覺總統因防疫壓力變瘦，她也和總統聊到此事。

盧秀燕今天參加大安農會百周年活動，媒體問她昨天關心總統變瘦話題，盧秀燕說，她和總統曾是立法院同事，有段時間沒看到總統，也發現總統瘦了點，她靠近問怎麼瘦的，總統說因為可能疫情壓力大比較瘦。

她和總統聊，同行中包括國防部長邱國正也是老同事，總統指著邱部長是這是位帥哥，盧秀燕說邱部長年輕時她也認識，也很帥，因為大家都是老同事老朋友見面，輕鬆聊到體重，也聊到邱部長很帥，盧秀燕說，這是總統稱讚邱部長很帥，她附和而已，她強調昨天場合比較輕鬆。