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美國務院次卿見AIT處長孫曉雅 討論推進美台經濟關係

聯合報／ 記者張加／即時報導
美國國務院主管經濟成長、能源和環境事務的次卿費南德茲（右）會晤美國在台協會處長孫曉雅。圖／取自費南德茲推特
美國國務院主管經濟成長、能源和環境事務的次卿費南德茲（右）會晤美國在台協會處長孫曉雅。圖／取自費南德茲推特

「台美21世紀貿易倡議」首場會談舉行前，美國國務院主管經濟成長、能源和環境事務的次卿費南德茲推文指出，美台將探索深化經貿關係的方法，他並與美國在台協會（AIT）處長孫曉雅討論推進美台經濟關係。

費南德茲（Jose Fernandez）昨發布兩則與台美經貿相關推文，其中一則是會晤孫曉雅（Sandra Oudkirk），雙方討論如何藉由增加貿易和投資，以及就共同價值觀，包括數位和技術安全等層面，來推進美台經濟關係的重要性。

另一則轉推6月1日美國貿易代表署（USTR）宣布啟動「台美21世紀貿易倡議」，費南德茲表示，雙方將探索深化經貿關係，並能為勞工與企業帶來具體成果的方法。

不過，我行政院政務委員鄧振中在墨西哥確診，原定訪美行程受影響；經貿辦表示，鄧振中原定今起率團在美國馬里蘭州參加為期4天的「選擇美國」投資高峰會，將改由國發會主委龔明鑫率團，另原定本周與USTR舉行「台美21世紀貿易倡議」首場會談，則不排除改以視訊方式舉行。

美國在台協會 孫曉雅

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