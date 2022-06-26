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咖啡豆之亂 吳子嘉爆：陳建仁自己提入黨 賴清德沒問過

聯合報／ 記者丘采薇／台北即時報導
圖為蔡英文總統（中）競選連任時，拉起陳建仁（左）與賴清德（右）的手，高喊「凍蒜」。本報資料照片
圖為蔡英文總統（中）競選連任時，拉起陳建仁（左）與賴清德（右）的手，高喊「凍蒜」。本報資料照片

前副總統陳建仁日前接受媒體人黃光芹專訪，自爆副總統賴清德曾經問他為何加入民進黨，引發軒然大波。「美麗島電子報」董事長吳子嘉在網路節目「董事長開講」爆料，其實當時兩人提到入黨議題，是陳建仁主動提的，賴只是接著聊下去。

上周陳建仁接受黃光芹專訪，自爆賴清德曾針對他入黨一事「面對面問得很白」，不過隔天陳建仁接受媒體人鄭弘儀專訪，改口他與賴清德其實是打電話，並非面對面。

吳子嘉說，陳建仁到了鄭弘儀專訪，說法改成打電話，有「選擇性記憶」，可能記錯了。他也表示，賴清德從宏都拉斯回國，說有咖啡豆要送給陳建仁，打給陳建仁的時候，「陳建仁主動告訴賴清德他入黨了，賴清德才跟他聊，陳建仁主動挑起這個話題，不是賴清德去詢問他，主動跟被動差很多。」

吳子嘉說，陳建仁自己主動提，是兩人聊天，但說成賴清德主動問，變成賴清德很關心這件事。對於陳建仁在鄭弘儀節目上轉述賴清德曾問：「建仁兄，你加入民進黨的事情是怎麼樣」，這句話從頭到尾沒有這件事，賴清德從來沒有請教陳建仁入黨的事情，陳建仁怎麼可以把事情扭曲，事情愈搞愈複雜？「他只是打了一個電話說有咖啡豆要送給你。」

一旁名嘴黃暐瀚問吳子嘉，你有查證嗎？吳子嘉說：「我當然查證了」。

陳建仁 賴清德 吳子嘉

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