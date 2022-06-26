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國民黨：疫情、通膨夾殺下還要漲電價 蔡政府「欠電」

聯合報／ 記者劉宛琳／即時報導
國民黨今舉行記者會，要求政府凍漲電價。記者劉宛琳／攝影
國民黨今舉行記者會，要求政府凍漲電價。記者劉宛琳／攝影

經濟部明天將召開電價審議委員會，國民黨今舉行記者會指出，在疫情高居不下、通膨嚴重的此時，政府有意調漲電價，將讓民眾在目前防疫、通膨夾殺的困境下雪上加霜。國民黨除了主張民生用電應凍漲，政府也應徹底檢討改善停電、跳電頻繁的現況，提供民眾穩定用電。

國民黨提出民生電價應凍漲的三大理由。一，疫情傷，今年疫情嚴重更勝去年，民眾仍有強烈的居家防疫需求，炎夏此時，不應調漲電價增加民眾防疫負擔；二、，通膨慘：萬物皆漲、通膨嚴重，一年來的食物通膨率高居亞洲第二，人民苦不堪言，此時調高電價不啻雪上加霜；三、，失業高：主計總處公布5月失業率3.68%，創近7個月新高，無薪假人數也屢創新高，此時電價上漲，無疑逼人民無法生活。

國民黨副秘書長兼文傳會主委王育敏指出，去年防疫三級警戒至7月下旬，政府面對強烈民意，二度暫緩夏月電價，當時行政院長蘇貞昌還說，雖然會讓台電減收，但仍要減輕人民因防疫而增加的電費負擔；今年疫情更勝去年，政府不僅沒暫緩夏季電價，竟然還要大幅調漲，試問，今年面對萬物皆漲、嚴重通膨，執政者卻反而不用顧慮人民防疫負擔，執意調高電價，蔡政府如何自圓其說？

國民黨副秘書長李彥秀表示，媒體報導指出，台灣這一年來的食物通膨率高居亞洲第二，主計總處日前也公布，台灣CPI食物類與油料費漲幅顯著，今年前5月的漲幅為5.8％，在亞洲國家中漲幅相對較高。主計總處則說，今年我國平均CPI上漲相對溫和，「主因為政府實施民生用電、燃氣價格凍漲及汽柴油價緩漲機制」，既然如此，為何面對通膨還要硬漲電價？難道經濟部已棄守國內民生物價，比照防疫「躺平」？

國民黨新北市議員參選人黃心華指出，此次電價審議，外傳可能讓調漲電價打開3％天花板限制，綜觀台電提出的電價版本，漲幅最少的要調漲5％，包括工業大戶調高8％；低壓小商家以用電1500度以上，民生用戶以1000度以上為調漲門檻。國民黨主張民生用電應予凍漲，如果要從工業大戶開始調漲，蔡政府也應提出完整配套措施，避免伴隨通膨惡化的民生物價飆漲，影響基層民眾生活。

國民黨台北市議員參選人柳采葳說，台灣近年頻繁跳電，民眾、商家、廠商時不時要忍受停電之苦，蔡政府一再甩鍋停跳電原因，就是不面對檢討自己能源政策錯誤的根本問題。工商界日前也沉重呼籲，台灣的能源政策應該重新檢討，包括天然氣發電未來占比，以及建議考慮現有的核電延役或興建新核電廠來抑制電價等。蔡政府從根本上應面對能源政策錯誤的事實，在調高電價的同時，徹底檢討電力供應結構，停止意識形態的錯誤政策，才能避免台灣缺電危機持續。

電價 通膨 國民黨

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