回收廢牙冠辦麻將賽 衛福部官員被爆參賽：為關懷長者

台北市牙醫師公會今舉辦公益盃麻將邀請賽，希望透過打麻將活動，呼籲國人重視老人失智問題。參與公益麻將邀請賽也要請健保署台北業務組長劉玉娟、衛福部口腔健康司簡任技正陳少卿參與活動，有民眾質疑公務人員能否適合參加公益麻將賽。對此，台北市牙醫師公會表示，今天公益麻將邀請賽為公益性質，包括報名費及獎金共10萬元捐給天主教失智老人社會福利基金會。

台北市牙醫師公會理事長顏志忠說，打麻將這是很好的活動，可以防止及延緩失智，同時也可以省下健保支出，今天活動就是透過打麻將做純公益活動，沒有任何賭博行為，而北市牙醫師公會日前也捐款60萬元給予健保署愛心專戶，從事公益可說是不遺餘力，都是十分有意義的活動。

顏志忠說，台北市牙醫師公會14年來回收民眾廢牙冠，共籌措基金有3千多萬，同時也撥出部分會費，陸續捐贈給予70多個社福團體，平均每年捐出300多萬元從事社會公益，希望所有民眾可以一起響應社會公益。

健保署台北業務組長劉玉娟說，今天麻將邀請賽為公益性質，時間非上班時間，主要是大家一同關懷失智長者。

衛福部口腔健康司簡任技正陳少卿也說，今天活動就是贊助公益、支持弱勢，打麻將可以延緩失智，促進長者健康，台北市牙醫師公會在積極提供回收舊牙冠、到府口腔保健等公益服務，不遺餘力。