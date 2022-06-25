快篩頻出包國民黨促下台 食藥署長吳秀梅：要回什麼？

大鑫黑心快篩案爆發後，外界質疑食藥署把關不力，今國民黨立法院黨團再披露，有申請快篩EUA廠商被食藥署要求補件，隔日就有公關公司來電稱「可幫忙」，疑食藥署有人「內神通外鬼」。食藥署長吳秀梅表示，此案政風正在調查中。另遭批要下台一事，她說「要回什麼？」

國民黨團今在記者會播放廠商具名檢舉的影片，國民黨立委萬美玲表示，該廠商在4月21日送件申請快篩EUA，食藥署在5月初要求補件，而5月7日周末，廠商就接到公關公司電話，表示可幫忙讓EUA「送件順利」。

廠商表示，送件申請留給衛福部的專線，與平時公開號碼不同，但專線卻接到自稱「睛世隆中」公司的曹小姐和鄭先生電話，稱可讓快篩EUA補件更順利快速。另還有一位自稱在長庚工作的林顧問，也打來提出差不多的說法。

藍委表示，這些快篩掮客、快篩蟑螂如何得知申請EUA廠商送件，是否食藥署為共犯結構？依據「刑法317條」，依法令或契約知悉工商秘密而無故洩漏者，可處一年以下有期徒刑，食藥署要出來說清楚，更批食藥署長吳秀梅「非常不適任」、「吳秀梅不下台沒有天理」。

吳秀梅今接受媒體聯訪表示，針對國民黨團說了這件事後，食藥署今已經開始查辦，但不代表是否有此事或有此人，「是因為外面這樣說，所以來查」，目前政風在調查階段，會盡速釐清。對於藍委要求下台，吳秀梅說，「要回什麼？我們都是依照規定」。