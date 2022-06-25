蔡英文視察803醫院 蔡其昌、盧秀燕台下冷 台上交鋒

總統蔡英文今天到國軍台中總醫院視察，台中市長盧秀燕、立法院副院長蔡其昌雙雙到場，見面時簡單擊手肘問候，活動全程「零互動」；致詞時，盧秀燕關心「總統消瘦了」，蔡其昌以「會叫總統多吃點」回應，蔡總統則說「應該還好吧？」。三方談笑風生中，聞得一絲較勁意味。

總統蔡英文今早立法院副院長蔡其昌陪同下，至國軍台中總醫院慰問防疫醫護人員，台中市長盧秀燕則表示要盡地主之誼，臨時增加行程出席，三人難得同台畫面。

國防部長邱國正、立法委員何欣純、莊競程及盧秀燕皆早早到場等候。盧、邱、何三人相談甚歡；內容聊了甚麼？何欣純表示，鄰近部分國中反映，因改為線上教學，此屆學生會考成績整體稍有下滑，因此建議盧，線上教學雖為全國替代方案，但在教學品質、校園施打疫苗等狀況，皆應檢討改進，「市長也僅笑笑未答覆，隨後便關心我孩子考試狀況如何」。

隨後蔡其昌也到場，簡單與盧秀燕擊肘打招呼後，便與莊競程在旁聊天，與盧秀燕之間隔著何欣純，等待蔡總統到場的3分鐘時間，雙方「零互動」；蔡總統到場後，一行人便進到會場聽院方簡報，蔡其昌、盧秀燕兩人座位隔著走道與蔡總統。

致詞時，盧秀燕先發言，表示國防部國軍總醫院與台中市防疫工作「配合良好、合作無間」，更提到自己與總統為過去一起在立院共事，是舊識，打趣的說「聽到醫院院長說，這段時間大家很辛苦，地方支持的食物源源不斷，體重略微增重，但總統這段時間非常辛苦，你們增胖，總統卻為疫情消瘦了」。

蔡其昌則表示，能跟總統一起慰問醫護人員，對前線人員心中滿是感謝，我們後勤部隊會盡量供給，「哪怕吃胖一點也沒關係，吃胖點才有力量服務大家，總統瘦了，我會叫她多吃一點。」

「不知道為甚麼，今天主題有點歪掉，變成我的體重。」蔡總統上台時無奈地說，台下一片笑聲。蔡總統先慰問醫護人員並說到，全國疫情呈穩定下降趨勢，台中近幾個月疫情也漸趨緩，「但確診案例還是屬於比較多的，這很現實，表示台中必須持續加油，台中疫情一定要在最短時間降到最低，大家一起努力」。

蔡總統看了一下台下的醫護人員說，「雖然大家覺得你們胖了點，但我覺得還好阿」；更提到，今天盧市長、蔡副院長都在現場，「只要中央、地方齊心協力」，我們一定度過疫情挑戰，穩定走向疫後生活。