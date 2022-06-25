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「民進黨輸才會謙卑」館長嗆：陳時中敢出來選我呸口水

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
陳之漢說，若陳時中出來選舉，他第一個說絕對不支持，「陳時中出來選，我呸口水」。圖／取自館長直播畫面
陳之漢說，若陳時中出來選舉，他第一個說絕對不支持，「陳時中出來選，我呸口水」。圖／取自館長直播畫面

網路紅人「館長」陳之漢昨天透過直播表示，由於政府近期防疫做得不好，觀光、餐飲、服務等娛樂行業都不會支持民進黨，他更點名，若中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中出來選舉，自己第一個說絕對不支持，「陳時中出來選，我呸口水」。既然民進黨輸了才知道要謙卑，「那我就讓你輸」。

館長表示，蔡政府當今防疫失當，國內疫情如此嚴重，導致許多店家賠錢，許多人賺不到錢，結果仍是每天確診破萬，每天超過百人死亡，這當中陳時中有相當大的責任。

館長指出，陳時中最初確實做得不錯，後來卻變得相當囂張，甚至變得像神明一樣，結果現在防疫弄得一團糟，「疫情現在弄成這樣，你陳時中還要選哦，選ＸＸ卡好啦」、「陳時中出來選，我呸口水」「陳時中出來選，我絕對第一個倒台，第一個說絕對不支持」、「你敢說你都沒責任，還出來選三Ｘ」。

館長說，民進黨2018年選舉慘敗，才知道要趕快找網紅、做形象及傾聽民眾聲音，這個時候才要放下身段，2018年選舉一過，很多民進黨的好朋友都來找自己聊天，來請教建議，既然民進黨輸了才知道要謙卑，「那我就讓你輸」。

館長表示，看見許多民進黨官員、縣市議員或立委等民代都在臉書互相取暖、互相吹捧做得很好，殊不知外面的人民已經很不滿了，批評民進黨網軍肆虐，整天放出來在網路上亂咬人，但網軍絕對塞不住人民的嘴巴，事實就是應該走出去看看，大家都想對你們（民進黨）吐口水。

民進黨 陳時中 館長

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