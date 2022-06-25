高虹安嘆疫情使知名餐廳歇業 柯文哲意外自曝婚宴照片

開業長達35年、新竹市的知名餐廳「家欣樓」將於7月31日結束營業，民眾黨立委高虹安在臉書感嘆，疫情嚴重衝擊餐飲產業，重挫婚宴市場，家欣樓不敵疫情壓力而決定結束營業，政府應面對問題、解決問題，提出合理因應政策。民眾黨主席、柯文哲則在留言透露，他就是在「家欣樓」結婚，並意外曝光婚宴照片，回憶家族與「家欣樓」的過往。

高虹安指出，她早在去年底疫情相對緩和時，就在立法院質詢中要求行政院與中央疫情指揮中心，開始審慎規畫與評估日後可能面臨與病毒共存的狀況超前部署，然而當時的行政院長蘇貞昌與衛福部長陳時中依然沉浸在當時清零防疫政策的成功上，只是敷衍搪塞這些善意提醒，甚至自信滿滿地說「世界怎麼跟得上台灣」、「我們絕對不會將疫情控制成（其他國家）那樣，等於一天5000人」。

高虹安說，隨著今年初防疫措施放寬，疫情大舉突破邊境防線後，中央政府4月才倉促施行所謂「新台灣模式」與病毒共存，在當時陸續發現兒童疫苗施打率不足、抗病毒藥物儲備不夠、給藥程序繁雜、快篩不敷需求、法傳系統塞車、篩檢醫療量能不足等問題。相關配套措施沒有清楚而完整地被建立起來，導致疫情爆發，不僅危及國人同胞健康，也連帶衝擊社會經濟。

高虹安說，「家欣樓」的歇業絕非個案，接下來的疫後復甦、變種病毒威脅，甚至是全球性的通膨危機，政府應面對問題、解決問題，正視基層民眾與商家的困難處境，提出合理的因應政策。

而高虹安的發言，也意外引來柯文哲留言並自曝當時婚宴的照片，柯文哲指出，她和醫師陳佩琪就是在「家欣樓」舉行結婚典禮，這幾年父母親、家族聚會也都在這聚餐，「一早看到這個消息，覺得震驚也遺憾，謝謝家欣樓35年來，陪伴無數新竹人度過人生里程。疫情加上通膨，如何幫助店家振興轉型，這是一個難題，我們都要嚴肅面對」。