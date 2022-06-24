長照機構住民致死率不算高？ 專家曝比這數字才有意義

依指揮中心統計，長照住宿機構住民致死率百分之二點二，幾乎是一般民眾的十五點七倍，國民黨團批評，指揮中心於長照住宿機構防疫、給藥慢半拍。指揮中心指揮官陳時中昨表示，英國長照機構住民致死率為百分之五點五、香港為百分之六點九，對比來說台灣「不算高」。專家表示，國內長照機構住民致死率低於英國、香港，主因是國內確診人數低，應對比與台灣醫療可近性相似的紐西蘭、新加坡、南韓等對比較為精準。

台大醫院急診醫學部主治醫師李建璋表示，如果要比對各國長照機構住民致死率，應該要有相同的住民平均年齡、共病症等相同基準，但畢竟每個國家基準不同，可能無法做精準的比對，但若是以公共政策的初步角度，採用英國、香港還是可以互相對比。

不過，李建璋說，國內長照機構住民致死率低於英國、香港，主因是國內確診人數低，也不如英國、香港疫情爆發時醫療量能崩塌，導致長照機構住民幾乎住不進醫院，因此不如對比與台灣醫療可近性相似的紐西蘭、新加坡、南韓等對比較為精準。

前疾管局長施文儀說，如果要了解長照機構住民致死率，應是比對5月5日實施全面快篩陽性給藥前後的致死率，才可以了解致死率的真實變化，如果致死率下降表示政策是對的，如果致死率沒有下降，代表還有需要改進的地方，但若是去對比英國、香港的數據，「如同是去比對海角天邊的數字，沒有意義。」

面對外界質疑長照機構用藥晚，陳時中昨回擊，口服抗病毒藥物都是今年購得，去年不會有未來的藥可以給，在批評前應該先把資料查清楚。且國內抗病毒藥物使用「絕對沒有慢」，確診個案藥物使用率已達7.67%，比美、日、港、韓、英等國都高，台灣上周起也針對長照機構發放公費快篩，要求每周兩次定期篩檢，以利及早揪出陽性個案、及早給藥。

李建璋說，長照機構每周快篩2次政策應動態調整，如機構出現2至3名住民染疫群聚事件，此時快篩頻率應增加至每2天1次，甚至應擴大進行PCR檢測，約可以比快篩更早4至5天找出確診者，立即給予藥物治療，以降低致死率。