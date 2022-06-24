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【即時短評】2024賴鄭之爭？陳建仁、賴清德先擦出火花

聯合報／ 記者蔡晉宇
前副總陳建仁拋出副總統賴清德曾問及加入民進黨一事，為下屆總統之爭吹皺一池春水。圖為2020蔡英文總統連任全國暨台北市競選總部開幕，蔡總統（中）拉起陳建仁（左）與賴清德（右）的手，一起高喊「凍蒜」。本報資料照片
前副總陳建仁拋出副總統賴清德曾問及加入民進黨一事，為下屆總統之爭吹皺一池春水。圖為2020蔡英文總統連任全國暨台北市競選總部開幕，蔡總統（中）拉起陳建仁（左）與賴清德（右）的手，一起高喊「凍蒜」。本報資料照片

年底縣市長選戰逐漸增溫，但「後蔡英文時代」的核心戰場、2024年民進黨接班之戰，也沒因此空轉。陳建仁拋出賴清德曾問及入黨一事，可視為2024兩大熱門人選的首度試探；儘管雙方皆克制，並未讓一次交流可能延伸出的爭端擴大，卻已為下屆總統之爭吹皺一池春水。

自從陳建仁入黨後，民進黨派系藉由陳建仁布局2024的耳語，在黨內始終沒停過。觀察陳的言行，也確實有愈趨「政治化」傾向，且調整備戰狀態，已到相當程度。

過去陳建仁擔任副總統時期，給人溫文儒雅的學者形象，但近期因防疫政策和台北市長柯文哲槓上，意有所指地要柯「回去好好讀書」，加入政治口水戰行列，頗有成為競選型政治人物架勢。

從蔡政府對陳建仁的宣傳包裝，也可發現箇中蹊蹺。在宣導防疫政策的電視廣告上，包括陳時中在內的官員、專家學者，錄製影片時都是單純宣講政策，只有陳建仁所拍攝的廣告有腳本、有不同鏡位，甚至還有臨演；蔡總統近幾次召集的高層防疫諮詢會議中，一度連雙北首長都未受邀，但都少不了的身影，正是陳建仁。

陳建仁在媒體專訪中提及，自己入黨主因之一，是要延續蔡總統施政。如今看來，蔡政府對陳建仁的各種「禮遇」，顯然已非一句總統重要防疫幕僚就可帶過，要以何種形式延續蔡總統施政，給了外界更大想像空間。

陳建仁角色快速就戰備位置的同時，準備參選總統多時的賴清德如何看待，自然成為關注焦點。儘管賴清德陣營否認有談及選總統，但一通為了送咖啡豆的電話，為何要問到敏感的入黨議題，已是瓜田李下，要外界不做政治聯想都難。

過去討論民進黨的2024人選，總是圍繞賴清德與桃園市長鄭文燦間的「賴鄭之爭」，縱使陳建仁逐漸浮出檯面，但與其他潛在人選間仍缺少互動；現在賴陳兩人首度有了第一回合的火花，已爲下屆總統大選開啟了全新章節。

民進黨 賴清德 陳建仁 鄭文燦 蔡英文

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