綠營擬徵召黃秀芳選彰化縣長？王惠美首度這麼回應

總統蔡英文明天將出席小英之友會彰化分會會員大會，政壇研判，蔡英文會中將正式宣布徵召立委黃秀芳參選彰化縣長 ；彰化縣長王惠美則首度回應表示，只要是好人才，大家一起來；不過，王惠美同時表示，「立委認真把立委工作做好，縣長把縣長工作做好。」被解讀是先把個人工作做好。

民進黨彰化縣下屆縣長人選，彰化縣前縣長魏明谷及縣黨部前主委邱建富爭取最積極，但主席蔡英文卻屬意徵召一直表態「無意參選」的立委黃秀芳，造成魏、邱兩人不平，尤其是邱建富的反彈最大，仍積極表態爭取徵名，因此黃秀芳被蔡英文約見時，才特別提到「還有很多事要克服」。

因此，明天小英之友會彰化分會在彰化市富山餐廳的會員大會，是否會宣布彰化縣長人選，引來關切。據傳，積極爭取徵召的邱建富未被正式受邀，另包括黃秀芳及魏明谷都有受邀，如果屬實，即有想像空間。

不過，小英之友會總會長、國策顧問陳永昌的妻子黃淑娟說，總統蔡英文感謝小英之友會長期熱情相挺，將親自出席頒發證書，共邀請300人參加，由於這是小英之友會內部的事，不對外開放，應不會提到選舉的事，也未特別邀請或拒絕特定黨政人員出席，如果願意出席，仍有保留桌次。

對此，邱建富則表示有口頭接受邀請，明天會過去致意一下。至於外傳場外將有一些人士表達支持邱建富的訴求，邱說，應該不會。