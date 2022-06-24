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綠營擬徵召黃秀芳選彰化縣長？王惠美首度這麼回應

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
民進黨主席蔡英文屬意徵召立委黃秀芳（左）參選下屆彰化縣長。資料照片／立委黃秀芳服務處提供
民進黨主席蔡英文屬意徵召立委黃秀芳（左）參選下屆彰化縣長。資料照片／立委黃秀芳服務處提供

總統蔡英文明天將出席小英之友會彰化分會會員大會，政壇研判，蔡英文會中將正式宣布徵召立委黃秀芳參選彰化縣長 ；彰化縣長王惠美則首度回應表示，只要是好人才，大家一起來；不過，王惠美同時表示，「立委認真把立委工作做好，縣長把縣長工作做好。」被解讀是先把個人工作做好。

民進黨彰化縣下屆縣長人選，彰化縣前縣長魏明谷及縣黨部前主委邱建富爭取最積極，但主席蔡英文卻屬意徵召一直表態「無意參選」的立委黃秀芳，造成魏、邱兩人不平，尤其是邱建富的反彈最大，仍積極表態爭取徵名，因此黃秀芳被蔡英文約見時，才特別提到「還有很多事要克服」。

因此，明天小英之友會彰化分會在彰化市富山餐廳的會員大會，是否會宣布彰化縣長人選，引來關切。據傳，積極爭取徵召的邱建富未被正式受邀，另包括黃秀芳及魏明谷都有受邀，如果屬實，即有想像空間。

不過，小英之友會總會長、國策顧問陳永昌的妻子黃淑娟說，總統蔡英文感謝小英之友會長期熱情相挺，將親自出席頒發證書，共邀請300人參加，由於這是小英之友會內部的事，不對外開放，應不會提到選舉的事，也未特別邀請或拒絕特定黨政人員出席，如果願意出席，仍有保留桌次。

對此，邱建富則表示有口頭接受邀請，明天會過去致意一下。至於外傳場外將有一些人士表達支持邱建富的訴求，邱說，應該不會。

民進黨擬徵召立委黃秀芳參選縣長，尋求連任的王惠美一直緊閉口風，但她今天首度回應表示，只要是好人才，大家一起來；但她也說，「立委認真把立委工作做好，縣長把縣長工作做好。」被解讀是先把個人工作做好，仍是沒給具體答案。

針對民進黨擬徵召立委黃秀芳參選彰化縣長，現任縣長王惠美今天首度回應表示，只要是好人才，大家一起來。記者劉明岩／攝影
針對民進黨擬徵召立委黃秀芳參選彰化縣長，現任縣長王惠美今天首度回應表示，只要是好人才，大家一起來。記者劉明岩／攝影
民進黨主席蔡英文屬意徵召立委黃秀芳（右）參選下屆彰化縣長，但縣黨部前主委邱建富（左）則緊咬黃秀芳曾公開支持他參選縣長。本報資料照片
民進黨主席蔡英文屬意徵召立委黃秀芳（右）參選下屆彰化縣長，但縣黨部前主委邱建富（左）則緊咬黃秀芳曾公開支持他參選縣長。本報資料照片

邱建富

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