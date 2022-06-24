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網傳鄭文燦接總統府秘書長、林佳龍任副閣揆 總統府回應了
總統府發言人張惇涵今天表示，關於網路流傳一份名單，其中訛稱總統府秘書長、行政院副院長、交通部長改組一事，蔡英文總統對於總統府秘書長沒有異動的打算，也沒有內閣改組的打算，期盼各界勿以訛傳訛。
網路流傳的名單，除內閣任人事，也包括縣市長提名。流傳的名單如下：台北市陳時中、新北市潘孟安、桃園市林智堅、台中市蔡其昌、台南市黃偉哲、高雄市陳其邁。
新竹縣周江杰、苗栗縣徐定禎、彰化縣邱建富、南投縣蔡培慧、雲林縣劉建國、嘉義縣翁章梁、屏東縣周春米、基隆市蔡適應、新竹市沈慧虹、嘉義市王美惠、宜蘭縣江聰淵、台東縣劉櫂豪、花蓮縣Kolas Yotaka。鄭文燦總統府秘書長，林佳龍行政院副院長，林右昌交通部長。
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