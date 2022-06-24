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桃園巨蛋要辦羽球賽不借國民黨 藍嗆鄭文燦說清楚
國民黨預定於8月28日在桃園市立綜合體育館（桃園巨蛋）舉辦黨內全代會，昨遭桃園市府以辦羽毛球賽為由不出借，國民黨質疑桃園市政府出爾反爾是政治打壓，民進黨立委鄭運鵬則說體育賽事本就優先，國民黨「特權用習慣」。對此國民黨副秘書長王育敏則再回嗆，桃園市府先同意又反悔，就是打壓，要桃園市長鄭文燦出來說清楚。
王育敏表示，早在6月6日，國民黨打電話向桃園市府體育局洽詢桃園巨蛋場地時，體育局就回覆說8月26日到28日可租借，因此國民黨才在6月14日前往場勘，沒想到被拒借。
王育敏質疑，國民黨6月21日對外正式公開全代會地點，23日就「被卡」，很明顯是原本願意出借，後來桃園市府高層介入才找理由不借、進行政治打壓，要求鄭文燦出面說清楚。對於鄭運鵬說法，王育敏也回嗆表示，市府就是有答應後反悔，請鄭運鵬別淪為政治打手。
桃園市體育局則表示，承辦人不在，但確實有羽球比賽，是桃園市府人事處舉辦的「公教盃」，昨天23日同一天，體育局收到人事處和國民黨來文申請借出，因國民黨的租借程序沒有完成，且依據「使用管理要點」，各場館設施同一時段若有多人申請使用，應以體育活動優先，體育局並非臨時拒借給國民黨。桃園市體育局也表示，「公教盃」是一年一度的活動。
對此王育敏則質疑，難道「公教盃」要舉辦，市府內部都沒有先說好場地時間？且「公教盃」有需要這麼大的場地？為何市府要先在電話答應，且讓國民黨都派人場勘、時隔多日後才突然說不能借，都要請鄭文燦出來回答。
至於若桃園巨蛋借不到，國民黨是否有備案？王育敏則指出，當然還是會找地方舉辦，但現在要請桃園市府講清楚。
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