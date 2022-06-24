快訊

柔道／不敵永山龍樹 楊勇緯「銀」恨、吞奧運後首敗

下班記得帶把傘 氣象局發布5縣市豪雨、15縣市大雨特報

聽新聞
test
0:00 / 0:00

桃園巨蛋要辦羽球賽不借國民黨 藍嗆鄭文燦說清楚

聯合報／ 記者程遠述／台北即時報導
國民黨第21屆第2次全代會8月28日舉行，地點初步定於桃園巨蛋，現傳出要辦羽球比賽。圖／桃園市工務局提供
國民黨第21屆第2次全代會8月28日舉行，地點初步定於桃園巨蛋，現傳出要辦羽球比賽。圖／桃園市工務局提供

國民黨預定於8月28日在桃園市立綜合體育館（桃園巨蛋）舉辦黨內全代會，昨遭桃園市府以辦羽毛球賽為由不出借，國民黨質疑桃園市政府出爾反爾是政治打壓，民進黨立委鄭運鵬則說體育賽事本就優先，國民黨「特權用習慣」。對此國民黨副秘書長王育敏則再回嗆，桃園市府先同意又反悔，就是打壓，要桃園市長鄭文燦出來說清楚。

王育敏表示，早在6月6日，國民黨打電話向桃園市府體育局洽詢桃園巨蛋場地時，體育局就回覆說8月26日到28日可租借，因此國民黨才在6月14日前往場勘，沒想到被拒借。

王育敏質疑，國民黨6月21日對外正式公開全代會地點，23日就「被卡」，很明顯是原本願意出借，後來桃園市府高層介入才找理由不借、進行政治打壓，要求鄭文燦出面說清楚。對於鄭運鵬說法，王育敏也回嗆表示，市府就是有答應後反悔，請鄭運鵬別淪為政治打手。

桃園市體育局則表示，承辦人不在，但確實有羽球比賽，是桃園市府人事處舉辦的「公教盃」，昨天23日同一天，體育局收到人事處和國民黨來文申請借出，因國民黨的租借程序沒有完成，且依據「使用管理要點」，各場館設施同一時段若有多人申請使用，應以體育活動優先，體育局並非臨時拒借給國民黨。桃園市體育局也表示，「公教盃」是一年一度的活動。

對此王育敏則質疑，難道「公教盃」要舉辦，市府內部都沒有先說好場地時間？且「公教盃」有需要這麼大的場地？為何市府要先在電話答應，且讓國民黨都派人場勘、時隔多日後才突然說不能借，都要請鄭文燦出來回答。

至於若桃園巨蛋借不到，國民黨是否有備案？王育敏則指出，當然還是會找地方舉辦，但現在要請桃園市府講清楚。

國民黨 王育敏 鄭文燦

延伸閱讀

和黨籍年輕議員參選人宣傳照較活潑？鄭文燦：配合演出

賴香伶批桃交通酒駕受傷人六都前2名 提3主張杜絕酒駕

桃園德修宮慈善文教基金會捐清寒獎助學金 434學生受惠

桃園7月10日左右新增確診降至千人以下 預判不變

相關新聞

桃園巨蛋要辦羽球賽不借國民黨 藍嗆鄭文燦說清楚

國民黨預定於8月28日在桃園市立綜合體育館（桃園巨蛋）舉辦黨內全代會，昨遭桃園市府以辦羽毛球賽為由不出借，國民黨質疑桃園...

【即時短評】兩包咖啡豆引爆 賴清德、陳建仁競爭開跑

前副總統陳建仁自從年初宣布加入民進黨之後，一舉一動引發外界關注，陳建仁的入黨動作到底是為了2022參選台北市長，還是20...

陳建仁入黨賴清德「問得很白」 揭開2024綠營競合關係

前副總統陳建仁去年底申請加入民進黨，推薦人是蔡英文總統，被解讀是英系盼藉陳建仁與綠營2024總統熱門人選賴清德相互抗衡。陳建仁昨接受網路節目專訪時透露，賴清德曾就他入黨一事「問得很白」，但他向賴說，入黨只是朋友邀請。陳建仁主動提及這段與賴的對話，意在強調自己入黨情形很單純，但卻也凸顯，目前聲勢大好的賴清德，依舊對爭取大位之路充滿焦慮感。

火車讓路捷運林右昌不敢說真相 基隆人大禮恐成選票毒藥

台鐵在環島鐵路網建成前曾有基隆、蘇澳及台東三大「盲腸線」，目前剩基隆及蘇澳兩處。台鐵月底大改點後，蘇澳將不再有對號列車停靠，基隆火車站命運也好不到哪裡去，2年前就被決定火車讓路捷運，未料民眾反彈強烈，政府又沒勇氣說真相，八堵到基隆要捷運還是要火車？現在竟甩鍋給民眾「有共識再說」，總統蔡英文送給基隆人的大禮，恐成為市長林右昌接班人蔡適應的票房毒藥。

促18歲公民權過關 時代力量串聯全台參選人宣傳

18歲公民權修憲複決將於11月26日與地方公職人員選舉合併舉行。時代力量主席、立委陳椒華今天偕黨籍立委與公職參選人，宣示...

影／蔡英文宣誓對毒品「零容忍」 交付三任務

蔡英文總統今出席「111年反毒有功人士團體頒獎典禮」，宣誓政府有反毒的決心，對毒品絕對「零容忍」，並交付3項任務請各部會...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。