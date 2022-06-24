【即時短評】兩包咖啡豆引爆 賴清德、陳建仁競爭開跑

前副總統陳建仁自從年初宣布加入民進黨之後，一舉一動引發外界關注，陳建仁的入黨動作到底是為了2022參選台北市長，還是2024參選總統，都是黨內熱烈討論話題。陳建仁最近一改低調，頻繁出席「小英之友會」活動，也接連上媒體接受專訪，似乎年底九合一選舉還沒到，但2024大選已經提前開跑了。

陳建仁最近受訪被問的事情固定有幾項，首先是國內疫情走向，再來是為何加入民進黨及是否有機會參與選舉。不過對於選舉，陳始終沒有正面回應，說法都是自己醉心於學術研究，但特別的是，他昨天接受網路專訪時主動說出副總統賴清德也曾關心他入黨的事情，甚至說是面對面「問得很白」，馬上有媒體解讀所謂「問得很白」就是問了「選總統」，但親賴高層隔天說明兩人聯絡只是為了賴想送兩包咖啡豆，且只是透過一通電話，沒見面也沒問「選總統」，這一來一往明顯有落差，也留下問號。

陳建仁最近作風和以往不太相同，過去受訪多談防疫，顯少談到政治，但陳建仁最近接連受訪稱讚衛福部長陳時中做得很好，還說陳時中帶領台北市綽綽有餘；談到自己，陳建仁多是微笑否認自己有參選準備，不過卻主動透露自己和賴清德的談話，政治上的動作耐人尋味。

陳建仁卸任副總統之後回到中研院，但曾經擔任副總統的他，不會被視為「純學者」，從他參與蔡英文總統召集的重要防疫會議就可得知，陳仍受蔡總統倚重，而從陳建仁擔任「小英之友會」榮譽總會長一職，也可感受陳建仁在「英系」內部的分量，絕對是被期待的一張牌。

年底九合一選舉結束後，民進黨總統初選馬上就要登場，最近全國許多縣市議員候選人已經高掛與賴清德的看板，但在選戰尚未進入投票前夕，賴始終維持低調，避免被過度解讀。另一頭陳建仁最近接連接受專訪，黨內多解讀是英系布局「王牌暖身」，希望讓陳建仁累積能量，年底可在九合一選舉扮演輔選角色，更可預備更上一層樓。可以預見，賴清德接下來的競爭不會是「一個人的武林」，總統初選前哨戰已經開始了。