清冠一號將改為自費？ 陳時中：討論中尚未定案

我國研發「清冠一號」中藥有助緩解新冠肺炎症狀，確診者可公費領取清冠一號，近日傳7月1日起13至64歲新冠肺炎確診者將改為自費，引發民眾關注，中醫師公會全國聯合會更發新聞稿呼籲勿限縮公費對象。對此指揮中心指揮官陳時中表示，目前都在討論中，尚未定案。

媒體報導，衛福部中藥司根據指揮中心要求，提出新的公費清冠一號使用對象規畫，預計從7月1日開始，只有65歲以上及12歲以下確診者，可使用公費清冠一號，其餘對象須自費購買，而自費清冠一號市價每盒約1500至2700元左右。

中醫師公會全國聯合會今發布新聞稿指出，清冠一號對疫情防治功不可沒，近日台灣疫情逐漸獲得控制，但公費清冠一號對民眾仍有助益，不宜貿然退場，呼籲應持續提供公費補助，才能安定民心、紓解民眾染疫後憂慮、促進社會生活正常化。

中醫師公會全國聯合會也表示，若因防疫醫療費用不足，建議公費補助清冠一號對象可擴及高風險族群，包括具任一「重症風險因子」的確診輕症民眾，例如：發熱、咽痛、咳嗽等確診病人；上述輕症症狀兼具有「喘症」的中症確診病人；12歲以下的輕、中症確診兒童。

有關「重症風險因子」包括：年齡65歲以上、65歲以下BMI≧30、懷孕、糖尿病、慢性腎病、心血管疾病、慢性肺病、結核病、慢性肝病、失能、失智症、吸菸、免疫功能等疾病者。

中醫師公會全國聯合會表示，台灣中醫對新冠肺炎確診民眾，均有一定療效或避免衍生後遺症，且中醫治療相對副作用低，若民眾因特殊體質、年齡條件而有臨床需求者，可加用科學中藥輔助治療，若經中醫師評估不適合用清冠一號，仍可用科學中藥或傳統水煎劑進行救治。

中醫藥司今回應本部配合指揮中心滾動修訂防疫措施，基於「公費COVID-19 治療用口服抗病毒藥物領用方案」訂有確診者使用藥物的適用條件，因此「公費COVID-19治療用臺灣清冠一號申請補助方案」參照該方案，修訂調整公費補助使用藥物之適用條件，將具重症風險因子之輕症患者、臨床症狀明顯之中症患者及無口服抗病毒藥可用之12歲以下兒童納入，俾使「臺灣清冠一號」藥品使用對象更明確，以維護民眾健康及用藥權益。

不過針對調整方案，中醫藥司表示與國家中醫藥研究所及中華民國中醫師公會全國聯合會研商中，尚未定案。

針對清冠一號即將改為自費，陳時中表示，隔離期間很多人問我要不要用清冠，但我有吃西藥，因此沒使用，但每樣藥品是藥，不是補品，在台灣清冠一號定位成處方藥，藥都要適應症及適用範圍對象，尤其公費對象須由專家討論，目前持續與中醫師公會討論中，尚未定案，等到有定案再跟大家報告。

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