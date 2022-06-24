影／蔡英文宣誓對毒品「零容忍」 交付三任務
蔡英文總統今出席「111年反毒有功人士團體頒獎典禮」，宣誓政府有反毒的決心，對毒品絕對「零容忍」，並交付3項任務請各部會繼續努力，包括強化新興毒品防制工作、防止毒品施用者再犯、防止兒少藥物濫用問題。
蔡英文與行政院長蘇貞昌今都出席頒獎表揚防制毒品有功人員，蔡英文肯定各部會對防毒、拒毒、緝毒、戒毒工作的表現，並指示政府持續推動反毒3個任務，採取列管、檢驗、宣導、查緝等多管齊下方式反毒，尤其新興毒品偽裝多樣性面貌，應全面宣導讓民眾提高警覺，對毒品施用再犯率偏高問題牽涉結構性因素，政府除了投注資源在緝毒和戒毒外，衛福部亦持續協助戒毒的支持系統，至於兒少藥物濫用問題，以行政輔導為先，加以心理教育來協助誤觸毒品的青少年。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言