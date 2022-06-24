影／蔡英文宣誓對毒品「零容忍」 交付三任務

1955年6月24日，夏日遊憩勝地的新店碧潭，一所全新的「碧潭樂園」開幕，園址在潭畔竹林中，普設茶座，新闢游泳場，建有高低2座跳台，置有遊艇、浴衣及各種娛樂器具。該園發售的納涼券每券10元，可享受遊艇，茶水及台北新店往返乘坐遊覽車等權利。碧潭樂園為台北聯合遊覽汽車公司創辦，開幕典禮邀請芭蕾舞名家林翠華剪綵。

2022-06-24 09:07