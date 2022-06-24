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影／蔡英文宣誓對毒品「零容忍」 交付三任務

攝影中心／ 記者潘俊宏／台北即時報導
蔡英文總統今出席「111年反毒有功人士團體頒獎典禮」，宣誓政府有反毒的決心，對毒品絕對「零容忍」。記者潘俊宏／攝影
蔡英文總統今出席「111年反毒有功人士團體頒獎典禮」，宣誓政府有反毒的決心，對毒品絕對「零容忍」。記者潘俊宏／攝影

蔡英文總統今出席「111年反毒有功人士團體頒獎典禮」，宣誓政府有反毒的決心，對毒品絕對「零容忍」，並交付3項任務請各部會繼續努力，包括強化新興毒品防制工作、防止毒品施用者再犯、防止兒少藥物濫用問題。

蔡英文與行政院長蘇貞昌今都出席頒獎表揚防制毒品有功人員，蔡英文肯定各部會對防毒、拒毒、緝毒、戒毒工作的表現，並指示政府持續推動反毒3個任務，採取列管、檢驗、宣導、查緝等多管齊下方式反毒，尤其新興毒品偽裝多樣性面貌，應全面宣導讓民眾提高警覺，對毒品施用再犯率偏高問題牽涉結構性因素，政府除了投注資源在緝毒和戒毒外，衛福部亦持續協助戒毒的支持系統，至於兒少藥物濫用問題，以行政輔導為先，加以心理教育來協助誤觸毒品的青少年。

毒品 反毒 戒毒

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