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聯絡只為送咖啡 高層：賴清德沒跟陳建仁問過選總統

聯合報／ 記者丘采薇／台北即時報導
前副總統陳建仁（左）日前大動作加入民進黨，最近又頻繁亮相，引發民進黨內猜測。本報資料照片
前副總統陳建仁（左）日前大動作加入民進黨，最近又頻繁亮相，引發民進黨內猜測。本報資料照片

媒體人黃光芹昨天於網路節目「新聞不芹菜」中專訪前副總統陳建仁，黃光芹表示，關於陳建仁加入民進黨「現任副總統賴清德曾四處打電話詢問情況」，陳建仁則說，賴曾經問過這件事，還「問得很白」，留下想像空間。對於有媒體解讀所謂「問得很白」是指選總統，知情高層表示，「賴清德和陳建仁完全沒談選總統這件事。」

陳建仁日前大動作加入民進黨，被視為可能參選2022台北市長或2024年直攻總統，知情黨政高層指出，賴清德與陳建仁當時是以電話聯繫，並未見面。一通電話是因為賴剛出訪宏都拉斯回國，希望分送大家從宏國買回來的咖啡豆，因此和陳建仁講了一通簡單的電話，也請教陳建仁過去出訪的經歷，兩人都是公衛專業，也順便聊了防疫議題，完全沒提到「選總統」。

知情黨政高層也說，陳建仁所謂「問得很白」，令人不知是指什麼意思，或可適時說明。

陳建仁 賴清德 民進黨

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