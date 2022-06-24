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陳建仁入黨為了選2024？ 蔡英文出席典禮揮手不回應

聯合報／ 記者陳雨鑫／台北即時報導
蔡英文總統今於國際女醫師協會世界大會（MWIA）致詞，離開前被問到前副總統陳建仁入黨是否為了2024年總統大選，不願回應。記者陳雨鑫／攝影
蔡英文總統今於國際女醫師協會世界大會（MWIA）致詞，離開前被問到前副總統陳建仁入黨是否為了2024年總統大選，不願回應。記者陳雨鑫／攝影

三年一度的國際女醫師協會世界大會（MWIA）首次在台灣舉辦，今年以「Young Women, Young Doctor」作為主軸，蔡英文總統出席典禮，她說，全球籠罩新冠疫情之下，台灣今年4月也面臨疫情爆發，不過她有信心，台灣很快就能扭轉疫情，重回到正常生活。不過，今年台灣並未受邀參與世界衛生大會（WHA），無法分享抗疫的經驗。

蔡英文總統致詞結束後，被問及前副總統陳建仁入黨是不是要接棒2024總統大位？蔡英文總統則揮揮手不予回應。

蔡英文總統表示，台灣女醫師協會承辦這一屆國際女醫師大會，將全球的女醫師集結在台灣，提升人類的健康適能。今年的主題Young Women, Young Doctor是非常重要的議題，鼓勵女性投入醫療以及公共衛生，在疫情當中更能關注在各類醫療議題。

今年4月台灣面臨嚴峻的疫情挑戰，不過她很有信心，台灣很快能扭轉疫情，重回到正常生活。她也說，全球對於疫情的挑戰仍會持續，感謝醫師的付出以及貢獻。蔡英文總統表示，感謝台灣女醫師協會讓女性不再受到性別的限制，持續為全球的醫療付出。

立委林靜儀今也出席典禮，她提到過去三年，所有人都過得非常艱困，醫師們專注執行在治療與教育工作上，幫助大家在新冠疫情下，可以更加健康。

蔡英文總統今出席國際女醫師協會世界大會（MWIA），她說，台灣將扭轉疫情，回歸正常生活。記者陳雨鑫／攝影
蔡英文總統今出席國際女醫師協會世界大會（MWIA），她說，台灣將扭轉疫情，回歸正常生活。記者陳雨鑫／攝影

疫情 醫師 蔡英文

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