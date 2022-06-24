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江啟臣：蔡政府升息1.5碼 還打算加碼漲電價？

聯合報／ 記者王寓中／即時報導
國民黨立委江啟臣在臉書質疑，疫情尚在延燒，紓困猶如杯水車薪，民生百業蕭條，現在調漲電價，適合嗎？圖：取自江啟臣臉書
國民黨立委江啟臣在臉書質疑，疫情尚在延燒，紓困猶如杯水車薪，民生百業蕭條，現在調漲電價，適合嗎？圖：取自江啟臣臉書

在台電已備妥多項方案下，電價調漲有如箭在弦上，下周一電價審議會就將拍板決議。國民黨前主席、立委江啟臣今天在臉書質疑，國內物價持續上漲，央行升息抗通膨，但也未見成效，結果現在又說要漲電價，難道不知道漲電價會帶動物價上漲、加劇通膨嗎？️

江啟臣表示，去年疫情嚴峻，百業蕭條，各行各業還在力圖復原振作，今年Omicron又來肆虐，百工百業再受重創，衝擊民生經濟；烏俄戰事持續，影響能源及糧食價格，國內物價持續上漲，央行升息抗通膨，但也未見成效，結果現在又說要漲電價。

江啟臣表示，蔡總統過去說台灣不缺電是不爭事實，更誇下海口：「我向大家保證，民進黨執政後，絕對不會缺電」，而這幾年來發生多次全台大停電，不是以人為疏失為由、不然就是推給小動物，而民眾無電可用才是不爭的事實。

他表示，民進黨為了選舉長年不漲電價，過去在野時只要馬政府說要漲電價就痛批無能、杯葛議事，甚至威脅提出倒閣，批評帶頭傷害經濟，他現在要問：「疫情尚在延燒，紓困猶如杯水車薪，民生百業蕭條，現在調漲電價，適合嗎？」

江啟臣質疑，躁進的非核家園、空洞的能源轉型，現在還宣示了2050淨零碳排，面對再生能源無法達到預期目標，離岸風電影響飛安、甚至國安恐怕延宕建置，面對能源價格持續高漲，政府又要如何應處，請問未來這些成本誰來買單？

電價 江啟臣 通膨

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