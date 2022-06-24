報告跟無線電呼叫有落差 恩恩爸提2疑問希望市府說清楚

恩恩事件延燒，恩恩爸林先生昨（23日）深夜發文提出2個疑問，認為新北市消防局板橋勤務中心提供的資料，沒有寫到恩恩血氧只剩80，但媒體曝光的錄音檔中，收治過程有回報血氧值，恩恩爸認為，報告跟無線電呼叫有落差，希望消防局跟市府能說清楚。

恩恩爸今天受訪指出，消防局給的救護記錄表上看不到任何血氧數字，這份是消防局第二次補資料提供的，他看不懂上面的意涵是什麼，這周有媒體曝光錄音檔後，消防員收治在路上回報救護中心，恩恩血氧剩下80，也有看到醫師在討論血氧80的意思，才意識到這是很關鍵的數據，回頭去翻找當初的救護記錄表，3大頁都沒有看到任何血氧數據在上面，這是他的疑慮，無線電有回報血氧80，卻沒有在上面，這是要判斷恩恩是否可以送醫，很重要的資訊。

恩恩爸表示，他看了醫師在討論，也跟醫師視訊討教過，也自己找資料，低於95就是缺氧，90以下肝臟等器官容易受到破壞，應證了恩恩到院隔天醫師說肝功能很差，肝臟被破壞很大，只能說現在回想起來，依照有限的醫療知識，除了內臟器官受損，腦細胞也開始在受損，這也是恩恩到院後嚴重昏迷，沒有再醒過來

恩恩爸指出，他要再一次澄清訴求，他沒有懷疑過基層消防分隊救護員的熱忱跟急救技能，這份紀錄表示是板橋勤務中心提供，因為勤務中心這20多天有諸多狀況，在聽到洩漏出來的錄音檔、無線電呼叫後，他對於這份報告有疑慮，這是他要澄清的部分。

恩恩爸表示，因為整份報告是勤務中心給他的，不是基層分隊給他的，他沒有懷疑基層分隊當下做的事情，因為這份報告跟無線電呼叫是有落差，沒有血氧數字，這是他提出希望可以澄清的部分，希望消防局可以好好回覆。

被問及是否懷疑報告有造假疑慮，恩恩爸說，他沒有用造假這個詞，只是有疑慮，血氧值80有在無線電呼叫有講出來，但報告上卻沒有，他希望市府跟消防局說明清楚。