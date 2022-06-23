借不到全代會場地 國民黨：桃園市府成選舉機器？

國民黨預定8月28日在桃園市立綜合體育館（桃園巨蛋）舉行全代會，卻傳出場地無法外借。針對桃園市體育局回應並無臨時拒借場地，國民黨質疑，若預定借用時段已有檔期，為何體育局會同意國民黨派員場勘？若今日才有體育活動申請，為何昨日桃園市政府就通知拒借場地？且今日申請的單位居然是「市府人事處」？

桃市體育局指，國民黨先前僅是電話詢問，今天才來文申請，在體育活動優先的條件下，已先借給市府人事處舉辦羽球活動，並非臨時拒借。

國民黨表示，體育局的說法相互矛盾，無法令人信服，顯示桃園市府是以政治考量來干預政黨活動，更凸顯「民進黨執政，行政就難中立」的惡質文化，將行政資源作為壓制對手的工具，台灣人民絕對無法接受。

國民黨表示，從桃園市體育局的說明中可證實，國民黨確實於6月14日電話洽詢8月26至28日桃園市立綜合體育館場地租借，並於其後派員至現場勘查，顯然8月26至28日並無預定的活動，體育局才會同意國民黨派員至現場勘查。

國民黨指出，桃園市體育局又說「今日因有羽球體育活動申請借用辦理於該黨欲租借時段重複」，但國民黨是「昨日」接獲桃園市政府通知拒借場地，難道桃園市政府昨天「未卜先知」，知道「今日」會有羽球體育活動申請借用？

國民黨說，且申請單位是「市府人事處」，令人不得不質疑桃園市政府已有拒借場地的既定立場，才有市府內部單位出面申請體育活動，桃園市政府的說明如何能杜悠悠之口？

國民黨表示，聯繫接洽過程中，原本8月27日至8月28日為空閒檔期是不爭的事實，在國民黨確定租借後，桃園市政府卻先「突襲式」告知拒借場地，再突然由「市府人事處」申請羽球活動，其中政治干預的痕跡鑿鑿，令人難以信服。

國民黨呼籲桃園市政府應該秉持行政中立，切勿在民進黨剛提名桃園市長參選人後，立即成為選舉機器，藉由行政資源進行選舉操弄等情事，相信人民的眼睛是雪亮的，勢必無法接受民進黨惡意的政治打壓。