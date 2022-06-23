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阿富汗霍斯特強震傷亡 總統府：捐100萬美元賑災

聯合報／ 記者丘采薇／台北即時報導
總統府發言人張惇涵。圖／總統府提供
總統府發言人張惇涵。圖／總統府提供

阿富汗東南部城市霍斯特（Khost）於6月22日發生芮氏規模6.1強震，造成嚴重災損及傷亡。總統府發言人張惇涵今天表示，蔡英文總統除代表我國政府及人民，向不幸罹難的阿富汗人民及家屬表達誠摯哀悼及關懷外，並指示外交部，基於救災不分國界的人道關懷精神，我國政府響應聯合國等人道救援呼籲，捐贈100萬美元賑濟災民，衷心盼望儘速重建災民家園。

張惇涵表示，經徵詢其他國家專業意見，考量此次災情性質及前往災區交通困難等因素，決定暫不派遣搜救隊馳援，而以捐贈救濟災民方式。雖目前查無滯留當地的國人，但我國政府將持續關注阿富汗災區的後續狀況，與國際合作夥伴共同協助阿富汗的災民，展現台灣的人道關懷與良善力量。

阿富汗 張惇涵 總統府發言人

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