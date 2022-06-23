被指串通LSE提供偽證 蔡英文律師反擊彭文正
旅美學者林環牆指英國行政法庭判決倫敦政經學院（LSE）提供不實的蔡英文總統博士口試委員名單給台灣法務部，媒體人彭文正及網路節目「政經關不了」並指蔡總統提供偽造證據被英國行政法庭打臉。今天蔡總統委託的双榜法律事務所發出聲明，強調英國初級法院判決內文，並無任何指稱蔡總統有串通LSE內部人員或提供偽證之情事，請傳布不實訊息資訊者，應注意法律責任，以免自誤。
双榜法律事務指出，英國初級法院於2022年6月20日作成判決，命LSE於28天之內針對上訴人Michael Richardson申請提供蔡總統博士學位口試委員名單一事，以LSE所持有申請範圍內的資訊為基礎，重新回應上訴人，LSE得擇一揭露上訴人所要求之資訊，或主張應適用豁免揭露之規定，倘上訴人不同意該回應，上訴人得向資訊委員辦公室（ICO）提出異議，上訴人其餘上訴理由則沒有准許。
双榜法律事務指出，英國初級法院判決內文，並無任何指稱蔡總統有串通LSE內部人員或提供偽證之情事，上開政經關不了及林環牆、彭文正於臉書發布之言論，顯非事實，為免不實資訊或錯假訊息誤導社會輿論，澄清說明如上，請傳布不實訊息資訊者，應注意法律責任，以免自誤。
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