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朱立倫：缺電是國安危機 蔡政府還不扭轉錯誤政策？

聯合報／ 記者鄭媁／即時報導
國民黨主席朱立倫。聯合報資料照片
國民黨主席朱立倫。聯合報資料照片

國民黨主席朱立倫今天透過臉書指出，連日高溫，電力使用也陸續創下歷史新高，前兩天電力備載容量已經是亮黃燈的8%多，今天更降到6.28%，台電網站寫著大大的「供電吃緊，系統供電餘裕緊澀」，不只是缺電令人擔心，還有正在發生的相關事故，更令民眾感到不安。

朱立倫表示，昨天，台中、基隆陸續有高壓電線跳脫、電線冒出火花造成停電事故，今天中午台北信義區則有線路開關跳脫造成的停電，台電更針對基隆停電表示，是因為「近日天氣炎熱造成用電量驟升，才導致電纜起火燒毀」，接下來整個夏天怎麼辦？

朱立倫指出，在訪美行程中，美方從行政單位、國會到智庫都提及，台灣的能源問題是「最大危機」，民進黨政府長期用意識形態的錯誤政策處理能源議題，不重視台灣安全能源的供應，不但對民生電價造成產業影響、經濟衝擊，更讓人民陷於隨時籠罩在黑暗當中的恐懼。

朱立倫質疑，美國商會也示警，台灣供電不足「已經不是隱憂，而是迫切該解決的問題」，請問蔡政府做了什麼改善？

朱立倫說，國民黨要嚴正告訴民進黨政府，電力挑戰相當嚴峻，今天夏天絕對更是強烈的挑戰，再不扭轉錯誤政策，台灣缺電危機會越來越嚴重，成為台灣的國安危機。能解決卻不出面解決，蔡政府絕對要負起全部的責任來面對台灣人民。

朱立倫 停電

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