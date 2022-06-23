國民黨民調出爐 揚棄九二共識非民意

32.9%的民眾認為美國應是優先加強關係的對象！國民黨智庫23日發布外交策略民調顯示，支持優先與中國加強對外關係的民眾僅15.7%。但民調也顯示，僅37%的民眾認為不應以「九二共識」與中國對話，國民黨智庫國安組召集人林郁方分析指出，揚棄「九二共識」並非多數民意，呼籲執政黨不要在意識形態上太僵化。

支持親美愛台

國民黨智庫民調結果顯示，29%的人支持國民黨主張「親美愛台」的方向，而民進黨的「抗中保台」僅11%的民眾支持。12%民眾認為「兩者都有利的」，27%的民眾則認為「兩者都不利」。國民黨智庫執行長柯志恩分析表示，國民黨主席朱立倫提出的「國防保台，和平護台」主張，是全民維持台灣安全的最大共識。

民調也問到台灣應該優先加強與何國的對外關係，結果顯示，有32.9%的民眾認為美國應該是最優先對象，日本佔12%，中國則為15.7%。民眾對國家的好感度方面（10分為滿分），台灣民眾對日本的好感分數為6.44分，美國則為5.97分，中國則只有3.64分

智庫也調查民眾對於政黨的支持度，結果顯示民進黨支持度最高，佔18.6%，國民黨14.7%，民眾黨8.2%，時代力量2.1%。

37%反對九二

至於台灣是否應該繼續以「九二共識」與中國對話，有26%的民眾認為應該，37%的人認為不應該，不知道或拒答者也是37%。

對此，林郁方表示，在民進黨龐大資源進行媒體掌控的狀況下，還是只有37%的民眾認為「不該使用九二共識」，37%的民眾則選擇「不知道／拒答」，顯見揚棄九二共識並非全民共識。

他強調，過去基於九二共識產生的交流協議是不可否認的事實，執政黨也不敢放棄或撕毀，呼籲執政黨不要在意識形態上僵硬反對（九二共識）。

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