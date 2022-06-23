快訊

遠航董事長參與600億都更案 中和住戶擔心又出事

國民黨民調出爐 揚棄九二共識非民意

台灣醒報／ 記者簡嘉佑╱台北報導

32.9%的民眾認為美國應是優先加強關係的對象！國民黨智庫23日發布外交策略民調顯示，支持優先與中國加強對外關係的民眾僅15.7%。但民調也顯示，僅37%的民眾認為不應以「九二共識」與中國對話，國民黨智庫國安組召集人林郁方分析指出，揚棄「九二共識」並非多數民意，呼籲執政黨不要在意識形態上太僵化。

支持親美愛台

國民黨智庫民調結果顯示，29%的人支持國民黨主張「親美愛台」的方向，而民進黨的「抗中保台」僅11%的民眾支持。12%民眾認為「兩者都有利的」，27%的民眾則認為「兩者都不利」。國民黨智庫執行長柯志恩分析表示，國民黨主席朱立倫提出的「國防保台，和平護台」主張，是全民維持台灣安全的最大共識。

民調也問到台灣應該優先加強與何國的對外關係，結果顯示，有32.9%的民眾認為美國應該是最優先對象，日本佔12%，中國則為15.7%。民眾對國家的好感度方面（10分為滿分），台灣民眾對日本的好感分數為6.44分，美國則為5.97分，中國則只有3.64分

智庫也調查民眾對於政黨的支持度，結果顯示民進黨支持度最高，佔18.6%，國民黨14.7%，民眾黨8.2%，時代力量2.1%。

37%反對九二

至於台灣是否應該繼續以「九二共識」與中國對話，有26%的民眾認為應該，37%的人認為不應該，不知道或拒答者也是37%。

對此，林郁方表示，在民進黨龐大資源進行媒體掌控的狀況下，還是只有37%的民眾認為「不該使用九二共識」，37%的民眾則選擇「不知道／拒答」，顯見揚棄九二共識並非全民共識。

他強調，過去基於九二共識產生的交流協議是不可否認的事實，執政黨也不敢放棄或撕毀，呼籲執政黨不要在意識形態上僵硬反對（九二共識）。

【更多精采內容，詳見

九二共識 國民黨

延伸閱讀

國民黨批中央長照指引慢半拍 民進黨團回嗆：常識不足

國民黨借桃園巨蛋辦全代會遭拒？ 桃市府：僅電話詢問

檢批國民黨不應為政治目的而合理化三中案 張哲琛否認

藍營民調：37%民眾認為不該用九二共識與對岸對話

相關新聞

國民黨借桃園巨蛋辦全代會遭拒？ 桃市府：僅電話詢問

國民黨預定8月28日在桃園市立綜合體育館（桃園巨蛋）舉行全代會，如今卻爆出場地無法外借，國民黨批評桃園市政府是打壓異己。...

國民黨民調出爐 揚棄九二共識非民意

32.9%的民眾認為美國應是優先加強關係的對象！國民黨智庫23日發布外交策略民調顯示，支持優先與中國加強對外關係的民眾僅15.7%。但民調也顯示，僅37%的民眾認為不應以「九二共識」與中國對話，國民黨智庫國安組召集人林郁方分析指出，揚棄「九二共識」並非多數民意，呼籲執政黨不要在意識形態上太僵化。

國民黨批中央長照指引慢半拍 民進黨團回嗆：常識不足

國民黨立法院黨團今舉行記者會批評，指揮中心對長照機構醫藥指引慢半拍，造成許多長者枉死。民進黨團幹事長鄭運鵬則回擊，國民黨...

趙少康：「金廈大橋」凸顯民進黨騙票心態

「金廈大橋」議題引發熱議，中廣董事長趙少康今表示，蔡英文2016年同意將立委陳滄江所提的政見列為共同政見，其中包含「金廈...

新黨送黑心快篩到食藥署 要求「吳秀梅下台」

食藥署快篩EUA風波不斷，新黨今日到食藥署前面進行陳抗，對於大鑫公司進口的富樂快篩有「以次充好」的狀況表示不滿。同時，指...

電死豬群駭人 官方強制裝光電屋頂…安全隱憂解決沒？

經濟部預告修法將要求新建物屋頂一律設置太陽光電，但日前彰化、嘉義接連發生畜牧場光電屋頂電死豬的意外，雖然事故原因仍在調查，但曝露光電屋頂的安全把關出了問題，台電、光電業者都提醒，光電屋頂最怕「設後不理」，民眾要慎選承裝業者。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。