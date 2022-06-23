快訊

遠航董事長參與600億都更案 中和住戶擔心又出事

國民黨批中央長照指引慢半拍 民進黨團回嗆：常識不足

聯合報／ 記者吳亮賢／台北即時報導
民進黨立法院黨團今舉行記者會。圖／取自民進黨立法院黨團臉書
民進黨立法院黨團今舉行記者會。圖／取自民進黨立法院黨團臉書

國民黨立法院黨團今舉行記者會批評，指揮中心對長照機構醫藥指引慢半拍，造成許多長者枉死。民進黨團幹事長鄭運鵬則回擊，國民黨是在轉移新北市「恩恩」案的焦點，消費長照機構長者，「常識不足，腦袋只有政治」。

鄭運鵬表示，國民黨只重視打垮指揮中心、攻擊防疫政策，以利年底地方大選好選，並保護新北市長侯友宜，「這真的非常冷血、殘酷，眼中只有選舉與政治」。他並指出，住宿式機構確診住民的投藥率，4月中是56%，到了6月13日至19日是89%，這是很高的投藥率，完全沒有延誤的情況。

鄭運鵬批評，國民黨對疫情的質疑應科學一點、有醫學常識，不要把自己當醫生，從投藥率來看，已經照顧得非常好，國民黨沒醫學常識也沒有統計常識，為了轉移恩恩案焦點，消費長照機構，常識不足，腦袋只有政治。

另對於恩恩案持續延燒，民進黨團副書記長林楚茵也批評，侯友宜放任支持者攻擊恩恩爸媽，「沒有人希望自己的家人逝去，沒有人願意犧牲自己的小孩，是侯市長用司法當遮羞布，才把恩恩爸爸逼上媒體前，靠自己找真相」。呼籲國民黨中央到地方的民代，不要配合侯演戲，更不是假裝當醫生隨便給藥，而是找出制度問題，「欲蓋彌彰只會讓你們一起背負臭名！」

民進黨團副書記長王美惠也表示，請侯友宜拿出魄力，既然有辦法演戲給恩恩爸看，那也應該要有魄力拿出真相，「不要再演戲，趕緊把真相拿出來最重要」。

新北市長 國民黨 侯友宜

延伸閱讀

恩恩爸批評「沒有負責的態度」 侯友宜：該負責任沒有例外

暗酸侯友宜？蔡英文總統南林科致詞提「正面回應人民需求」

侯友宜因恩恩事件遭圍剿 江啟臣籲「不要變政治口水」

民進黨緊咬恩恩案：侯友宜無德、無能又無情 不要再騙

相關新聞

國民黨借桃園巨蛋辦全代會遭拒？ 桃市府：僅電話詢問

國民黨預定8月28日在桃園市立綜合體育館（桃園巨蛋）舉行全代會，如今卻爆出場地無法外借，國民黨批評桃園市政府是打壓異己。...

國民黨批中央長照指引慢半拍 民進黨團回嗆：常識不足

國民黨立法院黨團今舉行記者會批評，指揮中心對長照機構醫藥指引慢半拍，造成許多長者枉死。民進黨團幹事長鄭運鵬則回擊，國民黨...

黃國昌揭陳明文助幫派特見被告 館長火大邀上直播對決

「館長」陳之漢去年被人開槍襲擊，重傷送醫。陳之漢今天指民進黨立委陳明文曾替槍手獄中辦特見，事後卻稱不知情，還對揭發這件事...

趙少康：「金廈大橋」凸顯民進黨騙票心態

「金廈大橋」議題引發熱議，中廣董事長趙少康今表示，蔡英文2016年同意將立委陳滄江所提的政見列為共同政見，其中包含「金廈...

新黨送黑心快篩到食藥署 要求「吳秀梅下台」

食藥署快篩EUA風波不斷，新黨今日到食藥署前面進行陳抗，對於大鑫公司進口的富樂快篩有「以次充好」的狀況表示不滿。同時，指...

電死豬群駭人 官方強制裝光電屋頂…安全隱憂解決沒？

經濟部預告修法將要求新建物屋頂一律設置太陽光電，但日前彰化、嘉義接連發生畜牧場光電屋頂電死豬的意外，雖然事故原因仍在調查，但曝露光電屋頂的安全把關出了問題，台電、光電業者都提醒，光電屋頂最怕「設後不理」，民眾要慎選承裝業者。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。