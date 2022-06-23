國民黨批中央長照指引慢半拍 民進黨團回嗆：常識不足

國民黨立法院黨團今舉行記者會批評，指揮中心對長照機構醫藥指引慢半拍，造成許多長者枉死。民進黨團幹事長鄭運鵬則回擊，國民黨是在轉移新北市「恩恩」案的焦點，消費長照機構長者，「常識不足，腦袋只有政治」。

鄭運鵬表示，國民黨只重視打垮指揮中心、攻擊防疫政策，以利年底地方大選好選，並保護新北市長侯友宜，「這真的非常冷血、殘酷，眼中只有選舉與政治」。他並指出，住宿式機構確診住民的投藥率，4月中是56%，到了6月13日至19日是89%，這是很高的投藥率，完全沒有延誤的情況。

鄭運鵬批評，國民黨對疫情的質疑應科學一點、有醫學常識，不要把自己當醫生，從投藥率來看，已經照顧得非常好，國民黨沒醫學常識也沒有統計常識，為了轉移恩恩案焦點，消費長照機構，常識不足，腦袋只有政治。

另對於恩恩案持續延燒，民進黨團副書記長林楚茵也批評，侯友宜放任支持者攻擊恩恩爸媽，「沒有人希望自己的家人逝去，沒有人願意犧牲自己的小孩，是侯市長用司法當遮羞布，才把恩恩爸爸逼上媒體前，靠自己找真相」。呼籲國民黨中央到地方的民代，不要配合侯演戲，更不是假裝當醫生隨便給藥，而是找出制度問題，「欲蓋彌彰只會讓你們一起背負臭名！」

民進黨團副書記長王美惠也表示，請侯友宜拿出魄力，既然有辦法演戲給恩恩爸看，那也應該要有魄力拿出真相，「不要再演戲，趕緊把真相拿出來最重要」。