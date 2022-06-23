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國民黨借桃園巨蛋辦全代會遭拒？ 桃市府：僅電話詢問

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
國民黨第21屆第2次全代會8月28日舉行，當日將安排九合一選舉造勢活動，地點初步定於桃園巨蛋。 圖／桃園市工務局提供
國民黨第21屆第2次全代會8月28日舉行，當日將安排九合一選舉造勢活動，地點初步定於桃園巨蛋。 圖／桃園市工務局提供

國民黨預定8月28日在桃園市立綜合體育館（桃園巨蛋）舉行全代會，如今卻爆出場地無法外借，國民黨批評桃園市政府是打壓異己。市府表示，檔期已安排其他活動，因此場地無法外借，體育局今發聲明，指國民黨先前僅是電話詢問，今天才來文申請，在體育活動優先的條件下，已先借給市府人事處舉辦羽球活動，並非臨時拒借。

體育局表示，國民黨14日曾電話詢問，8月26日至28日能否租借桃園市立綜合體育館場地，也曾派員到現場勘查，但洽詢及場勘過程中，體育局並沒有向該黨承辦人員回覆該時段可供租借，因此也沒有「雙方多次聯繫，均確認檔期有空，桃園市府臨時反悔」等情事。

體育局表示，依「桃園市政府體育局運動場館及附屬設施使用管理要點」，租借體育場應檢附場地借用申請表及活動計畫書，經體育局核可後才能借用，並非電話洽詢或口頭洽詢即可租借，因此國民黨先前並沒有完成借用程序。

體育局表示，國民黨和市府人事處都是今天來文申請場地，但依據「使用管理要點」，各場館設施同一時段若有多人申請使用，應以體育活動優先，體育局並非臨時拒借給國民黨。

國民黨主席朱立倫。聯合報資料照片
國民黨主席朱立倫。聯合報資料照片

體育 國民黨 桃園

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