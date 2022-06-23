趙少康：「金廈大橋」凸顯民進黨騙票心態

「金廈大橋」議題引發熱議，中廣董事長趙少康今表示，蔡英文2016年同意將立委陳滄江所提的政見列為共同政見，其中包含「金廈大橋、金廈捷運MRT及金廈觀光纜車」，還有11位立委、10多位黨部主委連署支持；如今蔡選上總統後，翻臉不認，綠營還群起圍剿，足證當初是在騙選票，欺騙金門人，根本無心治理國家。

趙少康指出，一個政策有討論是好事，但必須奠基在事實上，而且必須從民心角度出發。金廈大橋具體推動是在馬英九任內，馬政府時期，連接大、小金門的金門大橋開工，兩岸簽約讓金門可以使用廈門的水，更積極研議「金嶝大橋」的可行性。

趙少康說，倘若建成，便能解決金門長期以來缺乏重大建設下，經濟、醫療、資源不足的問題，也能讓金門能從台灣前線蛻變成兩岸和平交流的關鍵。

趙少康認為，金廈大橋的興建與否應該讓金門人自決，不該成為民進黨操弄意識形態的騙票工具，民進黨不只用本島思維和政治利益大搞認知作戰，陸委會更淪為民進黨御用打手，抹紅金廈大橋是「中共方面統戰思維的單方面設想」。

他質疑，那2016年蔡英文共同政見中的「開放陸客72小時免簽證、加速便捷通關」不就是「大開門戶喜迎共軍」？「支持金廈捷運MRT及觀光纜車」不就是「支持共軍運兵列車直抵金門」？

趙少康表示，金廈大橋的興建與否，取決於兩岸共識，民進黨執政之下兩岸兵凶戰危，興建金廈大橋更是遙遙無期，還不如先著重在因為疫情停航兩年多的小三通何時復航，如何分階段開放、如何控制疫情的同時放寬邊境，還更加實際。

趙少康說，務實推動兩岸政策，一直以來都是國民黨強項，不能因為怕民進黨騙票治國、民粹治國下無謂的抹紅，就拋棄務實路線、淪為民粹思考。態度上必須更加務實、以民為本，才能福國利民，讓國家持續進步。