新黨送黑心快篩到食藥署 要求「吳秀梅下台」

食藥署快篩EUA風波不斷，新黨今日到食藥署前面進行陳抗，對於大鑫公司進口的富樂快篩有「以次充好」的狀況表示不滿。同時，指控食藥署署長吳秀梅至今不願面對民眾給予道歉，只會甩鍋廠商，令人痛心。

新黨今日由三位市議員參選人出來進行陳抗，桃園市議員候選人游智彬表示，台灣的弱勢族群光是要買一劑100塊、180塊的快篩都無法負擔了，食藥署竟然還能放任黑心快篩進口台灣，痛批吳秀梅有包庇、瀆職嫌疑，把關不力，事後還卸責，實在是太可惡，要求下台。

台北市議員候選人郭榮先則說，這當中明顯有官商勾結、私相授受的問題，不是食藥署輕易放行，再甩鍋廠商就可以輕易帶過的。郭榮先更提及，先前核災區食品、萊豬這些問題都讓他們不法相信民進黨可以做好食安的把關，台電又不斷發生跳電事件，聽說信義區今天又大跳電；當年民進黨在野早就不知道轟下多少行政官員，為何這次防疫政策錯誤都無人下台？也呼籲行政院長蘇貞昌，不要讓這些人不負責人，要求吳秀梅下台。

台北市議員候選人劉榮之也批評，通過食藥署合格EUA的廠商，竟然可以以次充好進口黑心快篩，「第一線為人民健康把關的食藥署在幹嘛？」難道這是甩給廠商、罰錢、取消證照就可以的嗎？痛批吳秀梅是「沒有擔當的署長」。

最後三人拿出事前準備好的紙箱，上頭貼上黑底白字的「黑心快篩 富樂flowflex快篩試劑」紙張，放在食藥署的車道閘門上，要求吳秀梅「下班後自己領回家」。但記者會結束後，新黨又自己將紙箱回收、撤離。